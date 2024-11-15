Сергей Жадан показал, как выглядит 94-летняя Лина Костенко сейчас - фото

Лина Костенко. Фото: скриншот

Писатель и ныне военнослужащий Сергей Жадан пришел в гости к поэтессе Лине Костенко. Штаб-сержант рассказал, что они общались с легендой украинской литературы.

Также на своей странице в Instagram писатель поделился фотографией с поэтессой.

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94-летняя поэтесса сейчас редко появляется на публике и ведет довольно закрытый образ жизни. Однако время от времени Лина Васильевна все же принимает дома известных гостей.

Так, Жадан посетил поэтессу дома и пообщался с ней на важные темы. Также Костенко охотно позировала рядом с молодым коллегой на фото.

Лина Костенко и Сергей Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

"Поговорили с Линой Васильевной о 1920-х и 1960-х, о Тычине и Бажане, Кочуре, Лукаше и Винграновском, о воспоминаниях и переводах, о Харькове и творческих планах. И, конечно же, о продолжающейся войне", — рассказал о встрече Жадан.

Напомним, в этом году Лина Костенко получила почетное звание мэра Киева.

Также мы писали, что Сергей Жадан с болью отреагировал на российские обстрелы его родного города.