Віталіна Біблів поділилася цілями після перемоги

Українська акторка Віталіна Біблів. Фото: Instagram/vitalinabibliv

Акторка Віталіна Біблів пригадала свій останній день напередодні війни. Зірка зізналась шанувальникам, що зробить в першу чергу після того, як увесь цей жах закінчиться.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Апостроф".

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Зірка пригадала, як в останній день перед початком повномасштабного вторгнення РФ вона разом із колегою Олесею Жураківською насолоджувалася морем в Одесі. Зірка дуже любить це місто і мріє повернутись туди після перемоги.

"Пригадую, як напередодні повномасштабного вторгнення 23 лютого 2022 я була в Одесі на гастролях разом із Олесею Жураківською. Ми годували чайок на березі моря, а наступного дня розпочався жах. Ось після перемоги хочу поїхати в Одесу на берег моря і годувати чаєчок у вільній Україні", — поділилася зірка.

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