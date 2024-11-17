Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Віталіна Біблів зізналась, що планує зробити після перемоги arrow

Віталіна Біблів зізналась, що планує зробити після перемоги

17 листопада 2024 19:40
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Віталіна Біблів поділилася цілями після перемоги
Українська акторка Віталіна Біблів. Фото: Instagram/vitalinabibliv
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Акторка Віталіна Біблів пригадала свій останній день напередодні війни. Зірка зізналась шанувальникам, що зробить в першу чергу після того, як увесь цей жах закінчиться.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Читайте також:

Біблів про цілі після війни

Зірка пригадала, як в останній день перед початком повномасштабного вторгнення РФ вона разом із колегою Олесею Жураківською насолоджувалася морем в Одесі. Зірка дуже любить це місто і мріє повернутись туди після перемоги.

"Пригадую, як напередодні повномасштабного вторгнення 23 лютого 2022 я була в Одесі на гастролях разом із Олесею Жураківською. Ми годували чайок на березі моря, а наступного дня розпочався жах. Ось після перемоги хочу поїхати в Одесу на берег моря і годувати чаєчок у вільній Україні", — поділилася зірка.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк став на захист Лесі Нікітюк, яку розкритикували у мережі після новини про роман з військовим. Також ми розповідали, на яку обкладинку потрапив  оскароносний режисер Мстислав Чернов.

Одеса українські зірки інтерв'ю війна в Україні Віталіна Біблів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:40 Байден дозволив Україні вдарити по РФ ракетам ATACMS, — NYT

20:25 Погода готує випробування для українців — прогноз на тиждень

20:13 Обстріл України — Туск критикує "телефонну дипломатію" Шольца

20:11 Шольц повідомив про наслідки розмови з Путіним

20:00 За які хвороби кровообігу виключають з військового обліку

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

19:51 На Одещині російська ракета убила двох працівників "Укренерго"

19:34 У Сумах пролунали потужні вибухи

19:13 Зеленський назвав ще одну проблему, яку створила війна

18:59 В Україні діятимуть обмеження електроенергії завтра

18:53 У Києві запровадять стабілізаційні відключення світла

20:40 Байден дозволив Україні вдарити по РФ ракетам ATACMS, — NYT

20:25 Погода готує випробування для українців — прогноз на тиждень

20:13 Обстріл України — Туск критикує "телефонну дипломатію" Шольца

20:11 Шольц повідомив про наслідки розмови з Путіним

20:00 За які хвороби кровообігу виключають з військового обліку

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

19:51 На Одещині російська ракета убила двох працівників "Укренерго"

19:34 У Сумах пролунали потужні вибухи

19:13 Зеленський назвав ще одну проблему, яку створила війна

18:59 В Україні діятимуть обмеження електроенергії завтра

18:53 У Києві запровадять стабілізаційні відключення світла

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку