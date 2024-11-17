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Виталина Библив призналась, что планирует сделать после победы

17 ноября 2024 19:40
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Виталина Библив поделилась целями после победы
Украинская актриса Виталина Библив. Фото: Instagram/vitalinabibliv
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Актриса Виталина Библив вспомнила свой последний день накануне войны. Звезда призналась поклонникам, что сделает в первую очередь после того, как весь этот кошмар закончится.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Апостроф".

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Звезда припомнила, как в последний день перед началом полномасштабного вторжения РФ она вместе с коллегой Олесей Жураковской наслаждалась морем в Одессе. Звезда очень любит этот город и мечтает вернуться туда после победы.

"Помню, как накануне полномасштабного вторжения 23 февраля 2022 года я была в Одессе на гастролях вместе с Олесей Жураковской. Мы кормили чаек на берегу моря, а на следующий день начался ужас. Вот после победы хочу поехать в Одессу на берег моря и кормить чаечек ", — поделилась звезда.

Напомним, Тарас Цымбалюк стал в защиту Леси Никитюк, которую раскритиковали в сети после новости о романе с военным. Также мы рассказывали, на какую обложку попал оскароносный режиссер Мстислав Чернов.

Одесса украинские звезды интервью война в Украине Виталина Библив

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