На "Оскар" можуть потрапити 5 фільмів про Україну — відео

Фільм "Мирні люди". Фото: скриншот

До кваліфікаційних списків 97-ї премії "Оскар" відібрали п'ять фільмів, зняті Україною або в копродукції з Україною. Серед них і "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка, яка наступного року представлятиме країну.

Редакція Новини.LIVE розповідає про картини.

Читайте також:

На "Оскар" можуть потрапити 5 фільмів про Україну

У категорію "Міжнародний повнометражний фільм" потрапила стрічка "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка. Саме цей фільм обрали від України. За сюжетом дія відбувається у 1996 році, за 5 місяців до мораторію на смертну кару. Двоє старих друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують вбивство колеги. Колись давно вони обидва були закохані у вдову загиблого і тепер занурюються у страшну історію.

Також в цю категорію потрапив польський фільм "Під вулканом" режисера Даміана Коцура. Це історія про українську родину, яка проводить свою відпустку на іспанському острові Тенерифе. Їхній відпочинок припадає на початок російського повномасштабного вторгнення. І за одну ніч вони стають біженцями.

У цій картині зіграли українські актори — Роман Луцький, Анастасія Карпенко, Софія Березовська і Федір Пугачов.

До кваліфікаційного переліку категорії "Повнометражний документальний фільм" потрапили ще три картини, пов'язані з Україною.

"Після дощу: Вкрадені Путіним діти повертаються додому" — фільм про викрадених Росією українських дітей. До створення фільму долучився благодійний фонд "Українська Мережа за Права Дитини", що безпосередньо займається поверненням депортованих дітей.

"Порцелянова війна" — фільм режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва. Стрічка розповідає історію трьох українських художників — Слави Леонтьєва, його дружини Ані Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова. Вони залишалися у Харкові, що з першого дня повномасштабного вторгнення опинився під постійними ракетними обстрілами.

"Мирні люди" — документальний фільм Оксани Карпович. Він створений з перехоплених розмов російських військових. Режисерка прослухала 31 годину записів, які раніше публікували в соцмережах СБУ та спецслужб і з них виклала історію.

Премія Оскар-2025 відбудеться вже в березні наступного року, а на місяць раніше стане відомо, чи потраплять ці картини в короткий список та будуть номіновані.

Нагадаємо, хто став ведучим на Оскар-2025. Також український режисер, який виграв Оскар минулого року, потрапив на обкладинку відомого журналу.