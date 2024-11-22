Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow В списки "Оскара" вошли 5 фильмов об Украине — трейлер arrow

В списки "Оскара" вошли 5 фильмов об Украине — трейлер

22 ноября 2024 23:00
Светлана Заболотная - Редактор
На "Оскар" могут попасть 5 фильмов об Украине — видео
Фильм "Мирные люди". Фото: скриншот
Светлана Заболотная - Редактор

В квалификационные списки 97-й премии "Оскар" отобрали пять фильмов, снятых Украиной или у копродукции с Украиной. Среди них и "Ля Палісіада" Филиппа Сотниченка, которая в следующем году будет представлять страну.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о картинах.

Читайте также:

На "Оскар" могут попасть 5 фильмов об Украине

В категорию "Международный полнометражный фильм" попала картина "Ля Палісіада" Филиппа Сотниченко. Именно этот фильм выбрали от Украины. За сюжетом все происходит в 1996 году, за 5 месяцев до моратория о смертной казни. Два старых друга, детектив и судебный психиатр, решили расследовать убийство коллеги. Оба когда-то были влюблены во вдову погибшего и теперь вместе разбираются в страшной истории. 

Также в эту категорию попал польский фильм "Под вулканом" режиссера Дамиана Коцура. Это история об украинской семье, которая проводит свой отпуск на испанском острове Тенерифе. Их отдых припадает на начало полномасштабного вторжения россиян в Украину и за одну ночь семья становится беженцами.

В этой картине сыграли украинские актеры — Роман Луцкий, Анастасия Карпенко, София Березовская и Федор Пугачев.

В квалификационный перечень категории "Полнометражный документальный фильм" попали еще три картины, связанные с Украиной.

"После дождя: украденные Путиным дети возвращаются домой" — фильм о похищенных Россией украинских детях. К созданию проекта присоединился благотворительный фонд "Українська Мережа за Права Дитини", который и занимается возвращением депортированных детей.

"Фарфоровая война" — фильм режиссеров Брендана Белломо и Славы Леонтьева. Картина рассказывает историю трех украинских художников — Славы Леонтьева, его жены Ани Стасенко и их друга Андрея Стефанова. Они остались в Харькове, который с первого дня большой волны оказался под постоянным ракетным обстрелом.

"Мирные люди" — документальный фильм Оксаны Карпович. Он создан из перехваченных разговоров российских военных. Режиссер прослушала 31 час записей, которые раньше выкладывали в соцсети СБУ и спецслужбы и создала с них историю.

Премия Оскар-2025 состоится уже в марте следующего года, а месяцем ранее станет известно, попадут ли эти картины в короткий список и будут номинированы.

Напомним, кто стал ведущим на Оскар-2025. Также украинский режиссер, выигравший в прошлом году Оскар, попал на обложку известного журнала.

 

США Оскар кино премия Украина війна

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:30 Как податься на вакансию в ВСУ, если уже призвали в ТЦК

00:20 В части Киева три дня не будет работать оповещение о тревоге

00:11 Надо готовиться к худшему — премьер Польши сделал заявление

22 ноября 2024

23:59 В ГУР подтвердили планы России по разделу Украины

23:59 Водителям приготовиться — какая погода будет завтра во Львове

23:43 Разведка сорвала планы РФ наступать в двух областях, — СМИ

23:43 У оккупантов есть конкретная цель на зиму — в ГУР заявили какая

23:36 Во Львове военный не вернулся в часть — что решил суд

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

23:25 В ОТГ "Харьков" объяснили, воюют ли в Украине военные КНДР

23:19 В Киеве взорвались трансформаторные будки — подробности

00:30 Как податься на вакансию в ВСУ, если уже призвали в ТЦК

00:20 В части Киева три дня не будет работать оповещение о тревоге

00:11 Надо готовиться к худшему — премьер Польши сделал заявление

22 ноября 2024

23:59 В ГУР подтвердили планы России по разделу Украины

23:59 Водителям приготовиться — какая погода будет завтра во Львове

23:43 Разведка сорвала планы РФ наступать в двух областях, — СМИ

23:43 У оккупантов есть конкретная цель на зиму — в ГУР заявили какая

23:36 Во Львове военный не вернулся в часть — что решил суд

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

23:25 В ОТГ "Харьков" объяснили, воюют ли в Украине военные КНДР

23:19 В Киеве взорвались трансформаторные будки — подробности

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету