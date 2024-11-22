На "Оскар" могут попасть 5 фильмов об Украине — видео

Фильм "Мирные люди". Фото: скриншот

В квалификационные списки 97-й премии "Оскар" отобрали пять фильмов, снятых Украиной или у копродукции с Украиной. Среди них и "Ля Палісіада" Филиппа Сотниченка, которая в следующем году будет представлять страну.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о картинах.

Читайте также:

На "Оскар" могут попасть 5 фильмов об Украине

В категорию "Международный полнометражный фильм" попала картина "Ля Палісіада" Филиппа Сотниченко. Именно этот фильм выбрали от Украины. За сюжетом все происходит в 1996 году, за 5 месяцев до моратория о смертной казни. Два старых друга, детектив и судебный психиатр, решили расследовать убийство коллеги. Оба когда-то были влюблены во вдову погибшего и теперь вместе разбираются в страшной истории.

Также в эту категорию попал польский фильм "Под вулканом" режиссера Дамиана Коцура. Это история об украинской семье, которая проводит свой отпуск на испанском острове Тенерифе. Их отдых припадает на начало полномасштабного вторжения россиян в Украину и за одну ночь семья становится беженцами.

В этой картине сыграли украинские актеры — Роман Луцкий, Анастасия Карпенко, София Березовская и Федор Пугачев.

В квалификационный перечень категории "Полнометражный документальный фильм" попали еще три картины, связанные с Украиной.

"После дождя: украденные Путиным дети возвращаются домой" — фильм о похищенных Россией украинских детях. К созданию проекта присоединился благотворительный фонд "Українська Мережа за Права Дитини", который и занимается возвращением депортированных детей.

"Фарфоровая война" — фильм режиссеров Брендана Белломо и Славы Леонтьева. Картина рассказывает историю трех украинских художников — Славы Леонтьева, его жены Ани Стасенко и их друга Андрея Стефанова. Они остались в Харькове, который с первого дня большой волны оказался под постоянным ракетным обстрелом.

"Мирные люди" — документальный фильм Оксаны Карпович. Он создан из перехваченных разговоров российских военных. Режиссер прослушала 31 час записей, которые раньше выкладывали в соцсети СБУ и спецслужбы и создала с них историю.

Премия Оскар-2025 состоится уже в марте следующего года, а месяцем ранее станет известно, попадут ли эти картины в короткий список и будут номинированы.

Напомним, кто стал ведущим на Оскар-2025. Также украинский режиссер, выигравший в прошлом году Оскар, попал на обложку известного журнала.