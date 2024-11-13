Кендалл Дженнер роздягнулась перед камерою — спокусливі фото

Американська модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram/kendalljenner

Модель та світська левиця Кендалл Дженнер вразила спокусливими фотографіями. Американська зірка постала в кадрі повністю оголена.

Світлини виклала в Instagram.

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Американська модель Кендалл Дженнер поділилась своєю новою фотосесією. Дівчина у наготі постала перед прихильниками у соціальних мережах. Чорно-білі світлини заворожують інтимною атмосферою.

Кендалл Дженнер. Фото: instagram/kendalljenner

Підписникам Кендалл новий допис дуже сподобався. Вони вважають дівчину дуже привабливою та сексуальною.

Немає душі прекраснішої, ніж твоя.

Вау, сексуально!

Людське тіло — це мистецтво.

Я закоханий у твої очі та тіло.

Дуже гаряче!

Кендалл Дженнер оголена. Фото: instagram/kendalljenner

Нагадаємо, модель Кендалл Дженнер захейтили через занадто старий вигляд. Також зірка повторила культову фотосесію Вікторії Бекхем.