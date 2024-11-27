YARMAK привітав дружину із днем народження — фото

Репер та військовий Ярмак з дружиною Анною. Фото: instagram.com/yarmak_anna_/

Відомий український реп-виконавець Олександр Ярмак (YARMAK) зворушливо привітав дружину Анну з днем народження. Артист влаштував коханій сюрприз та написав вірш.

Ліричні рядки воїн опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Виконавець присвятив дружині зворушливі рядки, в яких подякував долі за те, що йому вдалося знайти свою людину.

"Найбільший скарб в житті — знайти свою людину!

Хто почуття не розгубив — той справжній багатій

Ти не миттєва сторіс, ти моя половина

Моя увага, моя любов і повага тій

Що, завжди була поруч коли так важко було

Завжди говорила, що ми всім бідам на зло

Пройдемо всі сюрпризи долі", — написав музикант.

Цього року YARMAKу вдалося привітати Анну не лише онлайн. Захисник влаштував коханій сюрприз та подарував їй тортик. Анну також привітали друзі, зокрема, співачка Світлана Тарабарова та шоумен Євген Янович.

YARMAK вітає дружину. Фото: instagram.com/yarmak_anna_/

Військовий YARMAK з дружиною Анною. Фото: instagram.com/yarmak_anna_/

Військовий YARMAK з дружиною Анною загадує бажання. Фото: instagram.com/yarmak_anna_/

Раніше ми розповідали про те, що артист YARMAK зворушлив українців милими сімейними кадрами. А також захисник розкритикував примусову мобілізацію в Україні.