YARMAK поздравил жену с днем рождения.

Певец-воин YARMAK посвятил стихотворение жене в важный день
Известный украинский рэп-исполнитель Александр Ярмак (YARMAK) трогательно поздравил жену Анну с днем рождения. Артист устроил любимой сюрприз и написал стихотворение.
Лирические строки воин опубликовал на своей странице в Instagram.
YARMAK поздравил жену
Исполнитель посвятил жене трогательные строчки, в которых поблагодарил судьбу за то, что ему удалось найти своего человека.
"Найбільший скарб в житті — знайти свою людину!
Хто почуття не розгубив — той справжній багатій
Ти не миттєва сторіс, ти моя половина
Моя увага, моя любов і повага тій
Що, завжди була поруч коли так важко було
Завжди говорила, що ми всім бідам на зло
Пройдемо всі сюрпризи долі", — написал музыкант.
В этом году YARMAK удалось поздравить Анну не только онлайн. Защитник устроил любимой сюрприз и подарил ей тортик. Анну также поздравили друзья, в частности, певица Светлана Тарабарова и шоумен Евгений Янович.
Ранее мы рассказывали о том, что артист YARMAK тронул украинцев милыми семейными кадрами. А также защитник подверг критике принудительную мобилизацию в Украине.
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