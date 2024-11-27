YARMAK поздравил жену с днем рождения.

Рэпер и военный Ярмак с женой Анной. Фото: instagram.com/yarmak_anna_/

Известный украинский рэп-исполнитель Александр Ярмак (YARMAK) трогательно поздравил жену Анну с днем рождения. Артист устроил любимой сюрприз и написал стихотворение.

Лирические строки воин опубликовал на своей странице в Instagram.

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Исполнитель посвятил жене трогательные строчки, в которых поблагодарил судьбу за то, что ему удалось найти своего человека.

"Найбільший скарб в житті — знайти свою людину!

Хто почуття не розгубив — той справжній багатій

Ти не миттєва сторіс, ти моя половина

Моя увага, моя любов і повага тій

Що, завжди була поруч коли так важко було

Завжди говорила, що ми всім бідам на зло

Пройдемо всі сюрпризи долі", — написал музыкант.

В этом году YARMAK удалось поздравить Анну не только онлайн. Защитник устроил любимой сюрприз и подарил ей тортик. Анну также поздравили друзья, в частности, певица Светлана Тарабарова и шоумен Евгений Янович.

YARMAK поздравляет жену. Фото: instagram.com/yarmak_anna_/

Военный YARMAK с женой Анной. Фото: instagram.com/yarmak_anna_/

Военный YARMAK с женой Анной загадывает желание. Фото: instagram.com/yarmak_anna_/

Ранее мы рассказывали о том, что артист YARMAK тронул украинцев милыми семейными кадрами. А также защитник подверг критике принудительную мобилизацию в Украине.