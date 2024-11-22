"Щедрик" Миколи Леонтовича зазвучав у новій кампанії Chanel

Кадр з реклами Chanel. Фото: скриншот YouTube

У новій рекламній кампанії для CHANEL прозвучала знаменита мелодія "Щедрик", яку написав український композитор Микола Леонтович. Мелодія Carol of the Bells є одним із символів Різдва у всьому світі.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Нова реклама Chanel

Кадри поринають глядача у зимову казку. Топ-модель Вітторія Черреті ловить сніжинку і, розглядаючи її у збільшувальне скло, спостерігає за магією. У відео з'являється зимовий пейзаж. У новій рекламній кампанії модний дім представив різдвяну колекцію косметики та парфумів.

"Пориньте у дивовижний світ CHANEL і дозвольте нам допомогти вам знайти ідеальний подарунок серед колекції ексклюзивних ароматів, сліпучих засобів для макіяжу та ультрасенсорного догляду за шкірою", — йдеться в описі реклами.

Нагадаємо, співачка Гвен Стефані знялась у кліпі в корсеті легендарної Вів'єн Вествуд. А також Louis Vuitton презентували будку для собак за космічну суму.