"Щедрик" Николая Леонтовича зазвучал в новой кампании Chanel

Рамка из рекламы Chanel. Фото: скриншот YouTube

В новой рекламной кампании для CHANEL прозвучала знаменитая мелодия "Щедрик", написанная украинским композитором Николаем Леонтовичем. Мелодия Carol of the Bells является одним из символов Рождества во всем мире.

Видео было опубликовано на YouTube.

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Новая реклама Chanel

Кадры погружают зрителя в зимнюю сказку. Топ-модель Виттория Черрети ловит снежинку и рассматривая ее в увеличительное стекло, наблюдает за магией. В видео появляется зимний пейзаж. В новой рекламной кампании модный дом представил рождественскую коллекцию косметики и духов.

"Окунитесь в удивительный мир CHANEL и позвольте нам помочь вам найти идеальный подарок среди коллекции эксклюзивных ароматов, ослепительных средств для макияжа и ультрасенсорного ухода за кожей", — говорится в описании рекламы.

Напомним, певица Гвен Стефани снялась в клипе в корсете легендарной Вивьен Вествуд. А также Louis Vuitton представили будку для собак за космическую сумму.