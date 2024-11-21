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Річниця Революції Гідності — зірки вшанували пам'ять героїв

21 листопада 2024 20:35
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
11 років Революції Гідності — реакція зірок
Гурт "Океан Ельзи". Фото: instagram.com/okeanelzy_official/
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Рівно 11 років тому, 21 листопада 2013 року, в центрі столиці розпочалася Революція Гідності. Сотні українців протестували проти рішення тодішнього президента Віктора Януковича відмовитись від вступу в ЄС.

Редакція Новини.LIVE розкаже читачам, як українські зірки вшанували життя тих, хто віддав за незалежність України своє життя.

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Гурт "Океан Ельзи"

"З Днем Гідності та Свободи! Пам’ятати і діяти. Щодня. Довічна вдячність і пам’ять тим, хто віддав і віддає своє життя за свободу", — написав музикант та додав архівні кадри із виступу на майдані Незалежності.

Ведучий Тімур Мірошниченко

Шоумен закликав українців одягнути жовту стрічку, щоб підтримати тих, хто опинився в окупації.

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Публікація Тімура Мірошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Співачка Христина Соловій

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Публікація Христини Соловій. Фото: instagram.com/soloviyka/

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Публікація  Олександра Положинського. Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

Нагадаємо, гурт "Океан Ельзи" та SoftServe збирають на швидкі для ЗСУ. А також в мережі звинувачують гурт "Океан Ельзи" у співпраці з ТЦК. 

Євген Клопотенко Революція Гідності Христина Соловій українські зірки "Океан Ельзи"

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