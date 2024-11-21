11 років Революції Гідності — реакція зірок

Річниця Революції Гідності — зірки вшанували пам'ять героїв
Рівно 11 років тому, 21 листопада 2013 року, в центрі столиці розпочалася Революція Гідності. Сотні українців протестували проти рішення тодішнього президента Віктора Януковича відмовитись від вступу в ЄС.
Редакція Новини.LIVE розкаже читачам, як українські зірки вшанували життя тих, хто віддав за незалежність України своє життя.
Гурт "Океан Ельзи"
"З Днем Гідності та Свободи! Пам’ятати і діяти. Щодня. Довічна вдячність і пам’ять тим, хто віддав і віддає своє життя за свободу", — написав музикант та додав архівні кадри із виступу на майдані Незалежності.
Ведучий Тімур Мірошниченко
Шоумен закликав українців одягнути жовту стрічку, щоб підтримати тих, хто опинився в окупації.
Співачка Христина Соловій
Зірковий шеф-кухар Євген Клопотенко
"Холостяк" Олександр Терен
Екс-фронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський
Нагадаємо, гурт "Океан Ельзи" та SoftServe збирають на швидкі для ЗСУ. А також в мережі звинувачують гурт "Океан Ельзи" у співпраці з ТЦК.
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