11 лет Революции Достоинства — реакция звезд

Группа "Океан Эльзы". Фото: instagram.com/okeanelzy_official/

Ровно 11 лет назад, 21 ноября 2013 года, в центре столицы началась Революция Достоинства. Сотни украинцев протестовали против решения тогдашнего президента Виктора Януковича отказаться от вступления в ЕС.

Редакция Новини.LIVE расскажет читателям, как украинские звезды почтили жизнь тех, кто отдал за независимость Украины свою жизнь.

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Группа "Океан Эльзы"

"С Днем Достоинства и Свободы! Помнить и действовать. Каждый день. Пожизненная благодарность и память тем, кто отдал и отдает свою жизнь за свободу", — написал музыкант и добавил архивные кадры по выступлению на площади Независимости.

Ведущий Тимур Мирошниченко

Шоумен призвал украинцев надеть желтую ленту, чтобы поддержать оказавшихся в оккупации.

Публикация Тимура Мирошниченко Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Певица Кристина Соловий

Публикация Кристины Соловий. Фото: instagram.com/soloviyka/

Звездный шеф-повар Евгений Клопотенко

"Холостяк" Александр Терен

Публикация Александра Терена Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Экс-фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский

Публикация Александра Положинского. Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

Напомним, группа "Океан Эльзы" и SoftServe собирают на скорые для ВСУ. А также в сети обвиняют группу "Океан Эльзы" в сотрудничестве с ТЦК.