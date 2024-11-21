11 лет Революции Достоинства — реакция звезд

Годовщина Революции Достоинства — звезды почтили память героев
Ровно 11 лет назад, 21 ноября 2013 года, в центре столицы началась Революция Достоинства. Сотни украинцев протестовали против решения тогдашнего президента Виктора Януковича отказаться от вступления в ЕС.
Редакция Новини.LIVE расскажет читателям, как украинские звезды почтили жизнь тех, кто отдал за независимость Украины свою жизнь.
Группа "Океан Эльзы"
"С Днем Достоинства и Свободы! Помнить и действовать. Каждый день. Пожизненная благодарность и память тем, кто отдал и отдает свою жизнь за свободу", — написал музыкант и добавил архивные кадры по выступлению на площади Независимости.
Ведущий Тимур Мирошниченко
Шоумен призвал украинцев надеть желтую ленту, чтобы поддержать оказавшихся в оккупации.
Певица Кристина Соловий
Звездный шеф-повар Евгений Клопотенко
"Холостяк" Александр Терен
Экс-фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский
Напомним, группа "Океан Эльзы" и SoftServe собирают на скорые для ВСУ. А также в сети обвиняют группу "Океан Эльзы" в сотрудничестве с ТЦК.
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