Алла Костромічова заговорила російською і обурила українців — фото

Українська модель та телеведуча Алла Костромічова. Фото: instagram.com/alla

Українська модель Алла Костромічова продовжує спілкуватися російською мовою. Це обурює її підписників, однак зірка виправдовує себе вірою у людяність.

Про це вона розповіла в Instagram.

Читайте також:

Костромічова продовжує говорити мовою агресора

У своїх соцмережах відома модель Алла Костромічова спочатку намагалася перейти на українську, але згодом повернулася до російської. На всі запитання, чому вона підтримує мову агресора, коли щодня її країну обстрілюють ракетами та помирають люди, зірка лиш шукає виправдання.

На її думку, головне — це людяність, яка об'єднує любов, доброта та мораль. Цим самим натякаючи на думку, що мова не має значення.

"І якщо одного дня я маю подивитися в очі Богові й відповісти за свій шлях, свої вибори та рішення, цінності й цілі, — я зі спокійною душею це зроблю. Я відповім за всіма критеріями, і я впевнена, що мова, якою я розмовляю, не є одним з них", — написала Алла.

Алла Костромічова виправдовує спілкування російською. Фото: instagram.com/alla

Підписники телеведучої дуже негативно сприйняли її одкровення про Бога та людяність. Вони розчаровані у зірці, яка має подвійні стандарти.

Дуже прикро, що Алла так багато транслювала про те, як важливо мати свідому позицію, і тепер це все просто сиплеться. Мова народу – це його дух. Це активний чинник історії. Дуже прикро, що пані Алла вважає інакше.

Досі розмовляєте російською? Відписка. Огида від російської та від вас. Ви не заслуговуєте на те, що отримали в Україні.

11 рік війни, а ви розмовляєте російською і шукали російськомовну няню. Це все про вас сказало.

Нагадаємо, всесвітньо відома модель Джорджина Купер раптово померла. Також Алла Костромічова прокоментувала повернення до Києва.