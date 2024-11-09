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Посмотрит в глаза Богу — Костромичева оправдалась за русский

9 ноября 2024 21:45
Светлана Заболотная - Редактор
Алла Костромичева заговорила по-русски и возмутила украинцев — фото
Украинская модель и телеведущая Алла Костромичева. Фото: instagram.com/alla
Светлана Заболотная - Редактор

Украинская модель Алла Костромичева продолжает общаться на русском языке. Это возмущает ее подписчиков, однако звезда оправдывает себя верой в человечность.

Об этом она рассказала в Instagram.

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В своих соцсетях известная модель Алла Костромичева сначала пыталась перейти на украинский, но впоследствии вернулась к русскому. На все вопросы, почему она поддерживает язык агрессора, когда ежедневно ее страну обстреливают ракетами и умирают люди, звезда только ищет оправдание.

По ее мнению, главное — это человечность, объединяющая любовь, доброта и мораль. Тем самым намекая на мысль, что язык не имеет значения.

"И если однажды я должна буду посмотреть в глаза Богу и ответить за свой путь, свои выборы и решения, ценности и цели, — я со спокойной душой это сделаю. Я отвечу по всем критериям, и я уверена, что язык, на котором я говорю, не один из них", — написала Алла.

Сторез Аллы Костромичевой
Алла Костромичева оправдывает общение на русском. Фото: instagram.com/alla

Подписчики телеведущей очень отрицательно восприняли ее откровение о Боге и человечности. Они разочарованы в звезде, имеющей двойные стандарты.

  • Обидно, что Алла так много транслировала о том, как важно иметь сознательную позицию, и теперь это все просто сыпется. Язык народа — это его дух. Это активный фактор истории. Обидно, что Алла считает иначе.
  • До сих пор разговариваете по-русски? Отписка. Отвращение от русского и от вас. Вы не заслуживаете того, что получили в Украине.
  • 11 год войны, а вы говорите по-русски и искали русскоязычную няню. Это все о вас сказало.

Напомним, всемирно известная модель Джорджина Купер внезапно скончалась. Также Алла Костромичева прокомментировала возвращение в Киев.

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