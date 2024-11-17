Брітні Спірс помирилась із сином

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Молодший син американської співачки Брітні Спірс Джейден взяв на себе ініціативу відновити їхні напружені стосунки. Він першим написав їй у соцмережах.

Про це повідомляють джерела Page Six.

Читайте також:

Брітні Спірс може помиритися із сином

Хлопець став першим, хто простягнув руку допомоги і почав розмову зі співачкою після багатьох років відчуження.

"Джейден написав Брітні, що він повернувся додому. Вона була дуже рада почути і побачити його", — поділився інсайдер.

Брітні Спірс із сином Джейденом. Фото: instagram.com/britneyspears/

Джейден і його брат Шон Престон переїхали на Гаваї минулого року після того, як їхня мачуха, Вікторія Прінс, отримала роботу в Гавайському університеті.

Батько хлопчиків, Кевін Федерлайн, має повну опіку над ними з 2008 року — через рік після того, як вони зі Спірс розлучилися.

Інсайдери також стверджують, що Джейден відвідав свою знамениту маму у Каліфорнії.

Нагадаємо, відома зірка Брітні Спірс подала в суд на американську співачку, яка зняла кліп з посиланням на її життя.Також творчий шлях Брітні екранізують у кіно.