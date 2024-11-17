Брітні Спірс помирилась із сином

Молодший син Брітні Спірс намагається помиритися зі співачкою
Молодший син американської співачки Брітні Спірс Джейден взяв на себе ініціативу відновити їхні напружені стосунки. Він першим написав їй у соцмережах.
Про це повідомляють джерела Page Six.
Брітні Спірс може помиритися із сином
Хлопець став першим, хто простягнув руку допомоги і почав розмову зі співачкою після багатьох років відчуження.
"Джейден написав Брітні, що він повернувся додому. Вона була дуже рада почути і побачити його", — поділився інсайдер.
Джейден і його брат Шон Престон переїхали на Гаваї минулого року після того, як їхня мачуха, Вікторія Прінс, отримала роботу в Гавайському університеті.
Батько хлопчиків, Кевін Федерлайн, має повну опіку над ними з 2008 року — через рік після того, як вони зі Спірс розлучилися.
Інсайдери також стверджують, що Джейден відвідав свою знамениту маму у Каліфорнії.
Нагадаємо, відома зірка Брітні Спірс подала в суд на американську співачку, яка зняла кліп з посиланням на її життя.Також творчий шлях Брітні екранізують у кіно.
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