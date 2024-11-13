Брітні Спірс майже звільнилась від аліментів на сина Джейдена — деталі

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: Instagram/britneyspears_.

Скандальна співачка Брітні Спірс за кілька днів припинить сплачували аліменти колишньому чоловікові Кевіну Федерлайну на ім'я Джейдена Джеймса. Можливо, це стане першим кроком до налагодження її стосунків з дітьми.

Про це розповіли інсайдери видання TMZ.

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Останній чек Спірс випише 15 листопада. Вона мала зобов'язання фінансово утримувати свого сина Джейдена від колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна до його повноліття.

Співачка сплачувала по 20 тисяч доларів щомісяця і майже рік тому була втягнула в юридичну сутичку. Адже колишній раптово збільшив суму аліментів вдвічі і вимагав все більше, і більше. Наприкінці конфлікту дійшли домовленості, що сума залишиться незмінною.

Особливо Брітні схвилювала ця справа, адже попри виплату грошей, зірка не бачилась з дітьми. Її колишній отримав повну опіку і вимагав від жінки лише грошей.

Нині, після кінця договору, Брітні Спірс має шанс поновити свої стосунки з уже дорослими синами. Однак, у своїх соціальних мережах зірка продовжує дивувати фанатів оголеними танцями.

Нагадаємо, відома зірка Брітні Спірс подала в суд на американську співачку, яка зняла кліп з посиланням на її життя.Також творчий шлях Брітні екранізують у кіно.