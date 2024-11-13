Бритни Спирс почти освободилась от алиментов на сына Джейдена.

Американская певица Бритни Спирс. Фото: Instagram/britneyspears_.

Скандальная певица Бритни Спирс за несколько дней прекратит платить алименты бывшему мужу Кевину Федерлайну на имя Джейдена Джеймса. Возможно, это станет первым шагом к налаживанию ее отношений с детьми.

Об этом рассказали инсайдеры TMZ.

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Последний чек Спирс выпишет 15 ноября. Она имела обязательство финансово удерживать своего сына Джейдена от бывшего мужа Кевина Федерлайна до его совершеннолетия.

Певица платила по 20 тысяч долларов ежемесячно и почти год назад была вовлечена в юридическую схватку. Ведь бывший внезапно увеличил сумму алиментов вдвое и требовал все больше и больше. В конце конфликта пришли к договоренности, что сумма останется неизменной.

Особенно Бритни взволновало это дело, ведь, несмотря на выплату денег, звезда не виделась с детьми. Ее бывший получил полную опеку и требовал от женщины только денег.

В настоящее время, после окончания договора, Бритни Спирс имеет шанс возобновить свои отношения с уже взрослыми сыновьями. Однако в своих социальных сетях звезда продолжает удивлять фанатов обнаженными танцами.

Напомним, известная звезда Бритни Спирс подала в суд на американскую певицу, снявшую клип со ссылкой на ее жизнь. Также творческий путь Бритни экранизируют в кино.