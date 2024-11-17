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Младший сын Бритни Спирс пытается помириться с певицей

17 ноября 2024 10:27
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Бритни Спирс помирилась с сыном
Американская певица Бритни Спирс. Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Младший сын американской певицы Бритни Спирс Джейден взял на себя инициативу возобновить напряженные отношения. Он первым написал ей в соцсетях.

Об этом сообщают источники Page Six.

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Парень стал первым, кто протянул руку помощи и начал разговор с певицей после многих лет отчуждения.

"Джейден написал Бритни, что он вернулся домой. Она была очень рада услышать и увидеть его", — поделился инсайдер.

Младший сын Бритни Спирс пытается помириться с певицей - фото 1
Бритни Спирс с сыном Джейденом. Фото: instagram.com/britneyspears/

Джейден и его брат Шон Престон переехали на Гавайи в прошлом году после того, как их мачеха, Виктория Принс, получила работу в Гавайском университете.

Отец мальчиков, Кевин Федерлайн, имеет полную опеку над ними с 2008 года — через год после того, как они со Спирс расстались.

Инсайдеры также утверждают, что Джейден посетил свою знаменитую маму в Калифорнии.

Напомним, известная звезда Бритни Спирс подала в суд на американскую певицу, которая сняла клип с отсылкой на ее жизнь. Также творческий путь Бритни экранизируют в кино.

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