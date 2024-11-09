Чому Parfeniuk та Сімбочка закінчили стосунки — причини

PARFENIUK та блогерка Сімбочка. Фото: instagram.com/simbochkka/

Український співак Parfeniuk шокував новиною про розставання з його нареченою і відомою блогеркою Сімбочкою. Вони більше не хочуть бути разом, хоча мають зовсім маленьку доньку.

Причину рішення пара написала в Instagram.

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Зіркова пара написала допис в Istagram, в якому пояснили своє рішення. Обоє хочуть зберегти ментальне здоров'я одне одного.

"Самі знаєте, так буває, що час все ставить на свої місця! Ми дуже любимо одне одного, бо є через кого. Але для збереження нашого морального і духовного здоровʼя, щоб могти працювати, творити, жити — треба краще відпустити. Ми на звʼязку, ми виховаємо нашу малишку в кращих тенденціях, будемо робити все для того, щоб вона була щаслива, і часто зможете побачити нас разом. Вірю, все буде добре!" — йдеться в дописі.

Допис Parfeniuk і Сімбочки. Фото: instagram/simbochkka/

Співак Parfeniuk зробив пропозицію руки та серце дівчині майже рік тому. Нещодавно в них народилась донька Софія.

Нагадаємо, співак Parfeniuk шокував зізнанням про зраду. Також ми розповідали більше про народження його доньки та як відреагували на це в українському шоу-бізнесу.