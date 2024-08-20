Молодий співак Parfeniuk згадав, як йому вперше зрадили у стосунках

Український співак Parfeniuk на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молодий український виконавець і автор пісень Parfeniuk (Ілля Парфенюк, — Ред.) дав відверте інтерв’ю Славі Дьоміну. Під час спілкування музикант згадав неприємну ситуацію у своєму житті, коли його зрадили і він зрозумів, що люди не такі, якими здаються на перший погляд.

Інтерв’ю з Parfeniuk Слава Дьомін оприлюднив на каналі "Слава+" в YouTube.

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Parfeniuk про першу зраду

Молодий артист, який нещодавно вперше став батьком, згадав, коли його вперше зрадили. Виявляється, це пов’язано з його першою колишньою, яка разом з ним поїхала разом навчатися у Києві і знайшла там собі іншого. Parfeniuk вважає, що це він винен, адже тоді він приділяв їй недостатньо уваги.

"Це була моя перша колишня, з якою я зі школи, я придумав собі сім’ю... Ми з нею вчилися, поступили у Київ навчатися разом, і там одразу вона знайшла якогось аспіранта. Я мало уваги приділяв, вона хворіла, а я не міг принести їй апельсин", — згадує Parfeniuk.

Інтерв'ю Слави Дьоміна і Parfeniuk. Фото: скриншот з YouTube

Артист упевнений, що коли люди приходять в життя одне одного, в них повинні бути якісь спільні інтереси, як-от з його дружиною, з якою в нього "перетинаються дороги".

"Дві людини різні, коли приходять одне до одного в життя, повинно бути щось спільне. Ми зараз з малою рухаємося творчим шляхом, у нас дороги перетинаються з нею, нам цікаво", — також додає молодий український артист.

Життя Parfeniuk до співочої кар’єри

Ілля Парфенюк народився у 2002 році на Черкащині, де закінчив школу. Ще в дитинстві хлопець зрозумів, що його цікавить музика, якою він хоче займатися у майбутньому. Коли хлопцю було чотири роки, він вперше познайомився з гармошкою, а у першому класі він потрапив до музичної школи на баян, не доучившись два роки.

Співак Parfeniuk у поїзді. Фото: Instagram Parfeniuk

Проте, сьогодні Parfeniuk опанував майже всі музичні інструменти, не знаючи нот, і є успішним молодим виконавцем, пісні якого стають справжніми хітами. Наприклад, не так давно він заспівав у дуеті з KOLA пісню під назвою "Температура".

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