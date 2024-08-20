Молодой певец Parfeniuk вспомнил, как ему впервые изменили в отношениях

Украинский певец Parfeniuk на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодой украинский исполнитель и автор песен Parfeniuk (Илья Парфенюк. — Ред.) дал откровенное интервью Славе Демину. Во время общения музыкант вспомнил неприятную ситуацию в своей жизни, когда ему изменили, и он понял, что люди не такие, какими кажутся на первый взгляд.

Интервью с Parfeniuk Слава Демин обнародовал на канале "Слава+" в YouTube.

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Молодой артист, который недавно впервые стал отцом, вспомнил, когда его впервые предали. Оказывается, это связано с его первой бывшей, которая вместе с ним поехала вместе учиться в Киеве и нашла там себе другого. Parfeniuk считает, что это он виноват, ведь тогда он уделял ей недостаточно внимания.

"Это была моя первая бывшая, с которой я со школы, я придумал себе семью... Мы с ней учились, поступили в Киев учиться вместе, и там сразу она нашла какого-то аспиранта. Я мало внимания уделял, она болела, а я не мог принести ей апельсин", — вспоминает Parfeniuk.

Интервью Славы Демина и Parfeniuk. Фото: скриншот с YouTube

Артист уверен, что когда люди приходят в жизнь друг друга, у них должны быть какие-то общие интересы, например, как с его женой, с которой у него "пересекаются дороги".

"Два человека разные, когда приходят друг к другу в жизнь, должно быть что-то общее. Мы сейчас с малой движемся по творческому пути, у нас дороги пересекаются с ней, нам интересно", — также добавляет молодой украинский артист.

Жизнь Parfeniuk до певческой карьере

Илья Парфенюк родился в 2002 году в Черкасской области, где окончил школу. Еще в детстве он понял, что его интересует музыка, которой он хочет заниматься в будущем. Когда парню было четыре года, он впервые познакомился с гармошкой, а в первом классе он попал в музыкальную школу на баян, не доучившись два года.

Певец Parfeniuk в поезде. Фото: Instagram Parfeniuk

Однако сегодня Parfeniuk овладел почти всеми музыкальными инструментами, не зная нот, и является успешным молодым исполнителем, песни которого становятся настоящими хитами. Например, не так давно он спел в дуэте с KOLA песню под названием "Температура".

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