Співак Melovin зізнався, що його серце вільне

Співак MÉLOVIN (Костянтин Бочаров). Фото: Instagram/melovin_official

Останнім часом співак MÉLOVIN активно гастролює та виступає на різних фестивалях. Втім, про особисте 27-річний артист розповідав не так багато. Тільки зараз він розкрив деякі подробиці.

Про це повідомляє "ЖВЛ", яке виходить в телешоу "Сніданок з 1+1".

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Представник від України на пісенному конкурсі "Євробачення-2018" зізнався, що він не має романтичних стосунків.

"Зараз я один, але не відчуваю себе аж ніяк самотнім. Просто відчуваю себе людиною в пошуку кохання. Ні, я не маю зараз коханої людини, тому я відкритий до знайомств", — зізнався артист.

За словами MÉLOVIN, він переймається через те, що з ним бояться знайомитися оточуючі. Все через те, що вони думають — це не можливо.

"Але це зовсім не так. Я не кусаюся", — підсумував співак.

Щодо нього самого, то MÉLOVIN не має страху перед новими знайомствами. Саме тому зараз він в активному пошуку своєї людини. Зазначимо, що влітку 2021 року артист зробив камінг-аут на музичному фестивалі Atlas Weekend, який проходив в Києві. Тоді MÉLOVIN зізнався, що є бісексуалом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що MÉLOVIN креативно нагадав про полон азовців. Також ми розповідали, що співачка Віра Брежнєва вперше заговорила про стосунки після розлучення з продюсером Костянтином Меладзе.