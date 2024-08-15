Певец Melovin признался, что его сердце свободно

Певец MÉLOVIN (Константин Бочаров). Фото: Instagram/melovin_official

В последнее время певец MÉLOVIN активно гастролирует и выступает на разных фестивалях. Впрочем, о личном 27-летнем артисте рассказывал не так много. Только сейчас он раскрыл некоторые подробности.

Об этом сообщает "ЖВЛ", которое выходит в телешоу "Сніданок з 1+1".

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MÉLOVIN о личной жизни

Представитель от Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2018" признался, что у него нет романтических отношений.

"Сейчас я один, но не чувствую себя никак одиноким. Просто чувствую себя человеком в поиске любви. Нет, у меня нет сейчас любимого человека, поэтому я открыт к знакомствам", — признался артист.

По словам MÉLOVIN, он переживает из-за того, что с ним боятся знакомиться окружающие. Все потому, что они думают — это невозможно.

"Но это совсем не так. Я не кусаюсь", — подытожил певец.

Что касается него самого, то у MÉLOVIN нет страха перед новыми знакомствами. Именно поэтому сейчас он в активном поиске своего человека. Отметим, что летом 2021 года артист совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend, который проходил в Киеве. Тогда MÉLOVIN признался, что является бисексуалом.

Напомним, ранее мы писали, что MÉLOVIN креативно напомнил о пленении азовцев. Также мы рассказывали, что певица Вера Брежнева впервые заговорила об отношениях после развода с продюсером Константином Меладзе.