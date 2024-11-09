Почему Parfeniuk и Симбочка закончили отношения.

PARFENIUK и блогер Симбочка. Фото: instagram.com/simbochkka/

Украинский певец Parfeniuk шокировал новостью о расставании с его невестой и известным блогером Симбочкой. Они больше не хотят быть вместе, хотя у них совсем маленькая дочь.

Причину решения пара написала в Instagram.

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Звездная пара написала сообщение в Istagram, в котором объяснили свое решение. Оба хотят сохранить ментальное здоровье друг друга.

"Сами знаете, так бывает, что время все ставит на свои места! Мы очень любим друг друга, потому что есть ради кого. Но для сохранения нашего ментального и духовного здоровья, чтобы работать, творить, жить — надо лучше отпустить. Мы на связи, мы воспитаем нашу малышку в лучших тенденциях, будем делать все для того, чтобы она была счастлива, и часто сможете увидеть нас вместе!" — говорится в посте.

Сообщение Parfeniuk и Симбочки. Фото: instagram/simbochkka/

Певец Parfeniuk сделал предложение руки и сердце девушке почти год назад. Недавно у них родилась дочь София.

Напомним, певец Parfeniuk шокировал признанием об измене. Также мы рассказывали больше о рождении дочери и как отреагировали на это в украинском шоу-бизнесе.