Стівен Кінг пішов з соцмережі Х

Американський письменник Стівен Кінг. Фото: Facebook

Американський письменник Стівен Кінг заявив, що не користуватиметься соцмережею "Х". Автора дратує її надмірно токсична атмосфера.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі X.

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Легендарний письменник, кожний твір якого стає бестселером, заявив, що залишає соцмережу, яка належить мільярдеру та власнику Space X Ілону Маску.

"Покидаю Twitter. Намагався залишитися, але атмосфера стала занадто токсична", — написав він.

"Король жахів" порадив шанувальникам слідкувати за його дописами в Threads.

Публікація Стівена Кінга. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше письменник переніс операцію. А також він розкритикував США за затримку пакета допомоги для України.