Стівен Кінг пішов з соцмережі Х

"Король жахів" пішов з соцмережі Х — що стало причиною
Американський письменник Стівен Кінг заявив, що не користуватиметься соцмережею "Х". Автора дратує її надмірно токсична атмосфера.
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі X.
Стівен Кінг про соцмережу Ілона Маска
Легендарний письменник, кожний твір якого стає бестселером, заявив, що залишає соцмережу, яка належить мільярдеру та власнику Space X Ілону Маску.
"Покидаю Twitter. Намагався залишитися, але атмосфера стала занадто токсична", — написав він.
"Король жахів" порадив шанувальникам слідкувати за його дописами в Threads.
Нагадаємо, раніше письменник переніс операцію. А також він розкритикував США за затримку пакета допомоги для України.
Читайте Новини.LIVE!