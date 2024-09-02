Стівен Кінг вчергове підтримав Україну

Американський письменник Стівен Кінг. Фото: instagram.com/king.stiven/

Відомий американський письменник Стівен Кінг прокоментував наступ ЗСУ в Курській області РФ. "Король жахів" підібрав влучні слова на адресу країни-агресора.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі X.

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Кінг зазначив, що частина росіян у Курській області РФ страждають від обстрілів цілком справедливо. Письменник вкотре підтримав наш народ та підкреслив, що саме Росія вторглася на територію України.

"Росіяни отримують свою порцію л*йна, і вони на це заслуговують. Зрештою, вони це почали", — написав Кінг.

Публікація Стівена Кінга. Фото: x.com/StephenKing/

Після початку повномасштабного вторгнення РФ "король жахів" підтримав Україну та розірвав усі контракти із російськими видавництвами. Кінг неодноразово вдягав одяг із українською патріотичною символікою та закликав Путіна припинити безглузду війну та піти у відставку.

Нагадаємо, раніше письменник переніс операцію. А також він розкритикував США за затримку пакета допомоги для України.