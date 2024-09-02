Стивен Кинг в очередной раз поддержал Украину

Американский писатель Стивен Кинг. Фото: instagram.com/king.stiven/

Известный американский писатель Стивен Кинг прокомментировал наступление ВСУ в Курской области РФ. "Король ужасов" подобрал меткие слова в адрес страны-агрессора.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

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Кинг отметил, что часть россиян в Курской области РФ страдают от обстрелов совершенно справедливо. Писатель еще раз поддержал наш народ и подчеркнул, что именно Россия вторглась на территорию Украины.

"Россияне получают свою порцию д*рьма, и они этого заслуживают. В конце концов, они это начали", — написал Кинг.

Публикация Стивена Кинга. Фото: x.com/StephenKing/

После начала полномасштабного вторжения РФ "король ужасов" поддержал Украину и разорвал все контракты с российскими издательствами. Кинг неоднократно надевал одежду с украинской патриотической символикой и призвал Путина прекратить бессмысленную войну и уйти в отставку.

Напомним, ранее писатель перенес операцию. А также он подверг критике США за задержку пакета помощи для Украины.