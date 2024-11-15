Стивен Кинг ушел из соцсети Х

Американский писатель Стивен Кинг. Фото: Facebook

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не будет пользоваться соцсетью "Х". Автора раздражает ее чрезмерно токсичная атмосфера.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

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Легендарный писатель, каждое произведение которого становится бестселлером, заявил, что покидает соцсеть, которая принадлежит миллиардеру и владельцу Space X Илону Маску.

"Покидаю Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсична", — написал он.

"Король ужасов" посоветовал поклонникам следить за его сообщениями в Threads.

Публикация Стивена Кинга. Фото: скриншот

Напомним, ранее писатель перенес операцию. А также он подверг критике США за задержку пакета помощи для Украины.