Які пластичні операції зробила Алла Пугачова — думка експерта

Російська співачка Алла Пугачова. Фото: instagram/maxgalkinru

Російська співачка Алла Пугачова зверталась до пластичної хірургії та косметології. Вона робила маніпуляції, щоб зберегти свою молодість.

Пластичний хірург Дмитро Слоссер поділився думками з виданням "Фокус".

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Алла Пугачова зверталась до пластичної хірургії

На думку хірурга, Алла Пугачова вдалася до низки пластичних процедур після того, як різко схуднула. Вона зробила deep face lift (глибока підтяжка обличчя) і deep neck lift (підтяжка шиї).

"Це популярна процедура серед зірок. Ми й в Україні такі виконуємо зараз. Вартість подібних операцій у провідних клініках, скажімо США, сягає понад 100 тисяч доларів", — пояснив лікар.

Співачка зробила підтяжку обличчя, чола та брів. Також блефаропластику, ринопластику і булхорн, тобто підтяжку верхньої губи. Експерт зазначив, що Пугачова вдалася і до філерів, які видно в її вилицях та підборідді.

"У певний період ці зони виглядали неприродно загостреними, що було модним трендом тих часів. Сьогодні цей ефект згладжено", — зазначив хірург.

На думку хірурга, всі хірургічні втручання зроблені досконало та мають високий рівень виконання.

"Майже бездоганно. Єдине, що може трохи видати пластику, — це розташування мочки вуха, яке виглядає трохи неприродно. Також можна побачити сліди під носом після булхорну, але вони майстерно замасковані", — зазначив експерт.

Нагадаємо, російський комік Максим Галкін поділився новим сімейним фото з Аллою Пугачовою. Також співачка вперше за п'ять років представила новий трек.