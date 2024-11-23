Які пластичні операції зробила Алла Пугачова — думка експерта

Хірург розсекретив, які пластичні операції зробила Пугачова
Російська співачка Алла Пугачова зверталась до пластичної хірургії та косметології. Вона робила маніпуляції, щоб зберегти свою молодість.
Пластичний хірург Дмитро Слоссер поділився думками з виданням "Фокус".
Алла Пугачова зверталась до пластичної хірургії
На думку хірурга, Алла Пугачова вдалася до низки пластичних процедур після того, як різко схуднула. Вона зробила deep face lift (глибока підтяжка обличчя) і deep neck lift (підтяжка шиї).
"Це популярна процедура серед зірок. Ми й в Україні такі виконуємо зараз. Вартість подібних операцій у провідних клініках, скажімо США, сягає понад 100 тисяч доларів", — пояснив лікар.
Співачка зробила підтяжку обличчя, чола та брів. Також блефаропластику, ринопластику і булхорн, тобто підтяжку верхньої губи. Експерт зазначив, що Пугачова вдалася і до філерів, які видно в її вилицях та підборідді.
"У певний період ці зони виглядали неприродно загостреними, що було модним трендом тих часів. Сьогодні цей ефект згладжено", — зазначив хірург.
На думку хірурга, всі хірургічні втручання зроблені досконало та мають високий рівень виконання.
"Майже бездоганно. Єдине, що може трохи видати пластику, — це розташування мочки вуха, яке виглядає трохи неприродно. Також можна побачити сліди під носом після булхорну, але вони майстерно замасковані", — зазначив експерт.
Нагадаємо, російський комік Максим Галкін поділився новим сімейним фото з Аллою Пугачовою. Також співачка вперше за п'ять років представила новий трек.
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