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Хирург рассекретил, какие пластические операции сделала Пугачева

23 ноября 2024 22:12
Светлана Заболотная - Редактор
Какие пластические операции сделала Алла Пугачева — мнение эксперта
Российская певица Алла Пугачева. Фото: instagram/maxgalkinru
Светлана Заболотная - Редактор

Российская певица Алла Пугачева обращалась к пластической хирургии и косметологии. Она делала манипуляции, чтобы сохранить свою молодость.

Пластический хирург Дмитрий Слоссер поделился мнениями с изданием "Фокус".

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По мнению хирурга, Алла Пугачева прибегла к ряду пластических процедур после того, как резко похудела. Она сделала deep face lift (глубокая подтяжка лица) и deep neck lift (подтяжка шеи).

"Это популярная процедура среди звезд. Мы и в Украине такие выполняем сейчас. Стоимость подобных операций в ведущих клиниках, скажем США, достигает более 100 тысяч долларов", — пояснил врач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Певица сделала подтяжку лица, лба и бровей. Также блефаропластику, ринопластику и булхорн, то есть подтяжку верхней губы.

"В определенный период эти зоны выглядели неестественно заостренными, что было модным трендом тех времен. Сегодня этот эффект сглажен", — отметил хирург.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

По мнению хирурга, все хирургические вмешательства сделаны в совершенстве и имеют высокий уровень выполнения.

"Почти безупречно. Единственное, что может немного выдать пластику — это расположение мочки уха, которое выглядит немного неестественно. Также можно увидеть следы под носом после булхорна, но они искусно замаскированы", — отметил эксперт.

Напомним, российский комик Максим Галкин поделился новым семейным фото с Аллой Пугачевой. Также певица впервые за пять лет представила новый трек.

Алла Пугачева пластическая хирургия певица российские звезды косметология

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