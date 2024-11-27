Зеленська зізналась, чи боїться Україна втратити підтримку світу — відео

Італійський журналіст шокував запитанням до Зеленської — відео
Перша леді Олена Зеленська дала інтерв'ю на італійському телебаченні. Ведучий поставив їй провакаційне запитання, на яке дружина президента відповіла після великої і незручної паузи.
Інтерв'ю виклали на сторінці Офісу Президента.
Італійський ведучий шокував Олену Зеленську запитанням про війну
Перша леді Україна завітала в етер італійського державного мовника RIA. Під час інтерв'ю ведучий Бруно Веспі поставив їй запитання: "Чи боїтеся ви, що світ забуде про вас?"
Після незручної паузи з усмішкою Олена Зеленська відповіла: "А в чому сенс боятись? Ми не маємо боятись. І в нас є такий вираз: "Нам своє робить". Ми сподіваємось на підтримку. Ми сподіваємось на здоровий глузд. Ми сподіваємось на дружнє плече. Ми сподіваємось, що наші спільні цінності мають нас об'єднувати".
Також італієць запитав, яким Зеленська бачить майбутнє України і вона впевнено заявила: "Після перемоги — блискучим!" А на запитання про її власне майбутнє, чоловіка та дітей перша леді розсміялась і коротко додала: "Не планували ще".
На телебаченні вона з'явилась у сірому штанному костюмі з білою квітковою вишивкою. До образу перша леді додала чорні туфлі-човники та чорно-золоті прикраси.
Нагадаємо, Олена Зеленська зізналась, де зараз живуть її з президентом діти. Також перша леді відповіла, чи вважає бомбардування українських міст романтичним.
Читайте Новини.LIVE!