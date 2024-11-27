Зеленська зізналась, чи боїться Україна втратити підтримку світу — відео

Перша леді Олена Зеленська. Фото: скриншот

Перша леді Олена Зеленська дала інтерв'ю на італійському телебаченні. Ведучий поставив їй провакаційне запитання, на яке дружина президента відповіла після великої і незручної паузи.

Інтерв'ю виклали на сторінці Офісу Президента.

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Перша леді Україна завітала в етер італійського державного мовника RIA. Під час інтерв'ю ведучий Бруно Веспі поставив їй запитання: "Чи боїтеся ви, що світ забуде про вас?"

Після незручної паузи з усмішкою Олена Зеленська відповіла: "А в чому сенс боятись? Ми не маємо боятись. І в нас є такий вираз: "Нам своє робить". Ми сподіваємось на підтримку. Ми сподіваємось на здоровий глузд. Ми сподіваємось на дружнє плече. Ми сподіваємось, що наші спільні цінності мають нас об'єднувати".

Олена Зеленська. Фото: скриншот

Також італієць запитав, яким Зеленська бачить майбутнє України і вона впевнено заявила: "Після перемоги — блискучим!" А на запитання про її власне майбутнє, чоловіка та дітей перша леді розсміялась і коротко додала: "Не планували ще".

На телебаченні вона з'явилась у сірому штанному костюмі з білою квітковою вишивкою. До образу перша леді додала чорні туфлі-човники та чорно-золоті прикраси.

Нагадаємо, Олена Зеленська зізналась, де зараз живуть її з президентом діти. Також перша леді відповіла, чи вважає бомбардування українських міст романтичним.