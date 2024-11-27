Зеленская призналась, боится ли Украина потерять поддержку мира — видео

Итальянский журналист шокировал вопросом к Зеленской — видео
Первая леди Елена Зеленская дала интервью на итальянском телевидении. Ведущий задал ей провакативный вопрос, на который супруга президента ответила после большой и неудобной паузы.
Интервью выложили на странице Офиса Президента.
Итальянский ведущий шокировал Елену Зеленскую вопросом о войне
Первая леди Украина посетила эфир итальянского государственного вещателя RIA. Во время интервью ведущий Бруно Веспи задал ей вопрос: "Боитесь ли вы, что мир забудет о вас?"
После неудобной паузы с улыбкой Елена Зеленская ответила: "А в чем смысл бояться? Мы не должны бояться. И у нас есть такое выражение: "Нам свое делать". Мы надеемся на поддержку. Мы надеемся на здравый смысл. Мы надеемся на дружеское плечо. Мы надеемся, что наши общие ценности должны нас объединять".
Также итальянец спросил, каким Зеленская видит будущее Украины, и она уверенно заявила: "После победы блестящим!" А на вопрос о ее собственном будущем, мужа и детей первая леди рассмеялась и коротко добавила: "Не планировали еще".
На телевидении она появилась в сером брючном костюме с белой цветочной вышивкой. К образу первая леди добавила черные туфли-лодочки и черно-золотые украшения.
Напомним, Елена Зеленская призналась, где живут ее с президентом дети. Также первая леди ответила, считает ли обстрел городов романтичным.
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