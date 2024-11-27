Зеленская призналась, боится ли Украина потерять поддержку мира — видео

Первая леди Елена Зеленская. Фото: скриншот

Первая леди Елена Зеленская дала интервью на итальянском телевидении. Ведущий задал ей провакативный вопрос, на который супруга президента ответила после большой и неудобной паузы.

Интервью выложили на странице Офиса Президента.

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Первая леди Украина посетила эфир итальянского государственного вещателя RIA. Во время интервью ведущий Бруно Веспи задал ей вопрос: "Боитесь ли вы, что мир забудет о вас?"

После неудобной паузы с улыбкой Елена Зеленская ответила: "А в чем смысл бояться? Мы не должны бояться. И у нас есть такое выражение: "Нам свое делать". Мы надеемся на поддержку. Мы надеемся на здравый смысл. Мы надеемся на дружеское плечо. Мы надеемся, что наши общие ценности должны нас объединять".

Елена Зеленская. Фото: скриншот

Также итальянец спросил, каким Зеленская видит будущее Украины, и она уверенно заявила: "После победы блестящим!" А на вопрос о ее собственном будущем, мужа и детей первая леди рассмеялась и коротко добавила: "Не планировали еще".

На телевидении она появилась в сером брючном костюме с белой цветочной вышивкой. К образу первая леди добавила черные туфли-лодочки и черно-золотые украшения.

Напомним, Елена Зеленская призналась, где живут ее с президентом дети. Также первая леди ответила, считает ли обстрел городов романтичным.