Гвен Стефані розповіла про те, як зустріла свого чоловіка

Американська співачка Гвен Стефані. Фото: Instagram/gwenstefani

Співачка Гвен Стефані ніколи не стежила за чартами кантрі-музики, доки не познайомилася зі своїм нинішнім чоловіком Блейком Шелтоном. Вони разом почали працювати на шоу "Голос країни".

Про це вона розповіла в інтерв'ю Guardian.

Читайте також:

Гвен Стефані про свого чоловіка

Фронтвумен гурту No Doubt розповіла, що Шелтон навіть не потрапляв до її поля зору, доки вони не почали працювати разом у 2014 році.

"Я ніколи не слухала кантрі-музику, хоча Блейк був надзвичайно успішним, я навіть не знала про його існування до зустрічі з ним", — зізналась виконавиця.

Артистка додала, що з радістю б випустила альбом кантрі-дуетів зі своїм чоловіком.

"Я люблю співати з ним. Він дуже скромний і не усвідомлює, наскільки він хороший. У цьому є щось таке привабливе", — сказала Стефані.

У п'ятницю, 15 листопада, Стефані випустила свій четвертий студійний альбом "Букети". Деякі пісні з нього розповідають про її розлучення з Гевіном Россдейлом, інші — про її казковий кінець з Шелтоном, як, наприклад, пісня "Purple Irises", у створенні якої брав участь її чоловік.

Нагадаємо, раніше зірка скасувала концерт через проблеми зі здоров'ям. А також зірка показала повнолітнього сина.