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Гвен Стефані зізналась, чи знала про зірковий статус чоловіка

17 листопада 2024 10:05
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Гвен Стефані розповіла про те, як зустріла свого чоловіка
Американська співачка Гвен Стефані. Фото: Instagram/gwenstefani
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Співачка Гвен Стефані ніколи не стежила за чартами кантрі-музики, доки не познайомилася зі своїм нинішнім чоловіком Блейком Шелтоном. Вони разом почали працювати на шоу "Голос країни".

Про це вона розповіла в інтерв'ю Guardian.

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Фронтвумен гурту No Doubt розповіла, що Шелтон навіть не потрапляв до її поля зору, доки вони не почали працювати разом у 2014 році.

"Я ніколи не слухала кантрі-музику, хоча Блейк був надзвичайно успішним, я навіть не знала про його існування до зустрічі з ним", — зізналась виконавиця.

Артистка додала, що з радістю б випустила альбом кантрі-дуетів зі своїм чоловіком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gwen Stefani (@gwenstefani)

"Я люблю співати з ним. Він дуже скромний і не усвідомлює, наскільки він хороший. У цьому є щось таке привабливе", — сказала Стефані.

У п'ятницю, 15 листопада, Стефані випустила свій четвертий студійний альбом "Букети". Деякі пісні з нього розповідають про її розлучення з Гевіном Россдейлом, інші — про її казковий кінець з Шелтоном, як, наприклад, пісня "Purple Irises", у створенні якої брав участь її чоловік.

Нагадаємо, раніше зірка скасувала концерт через проблеми зі здоров'ям. А також зірка показала повнолітнього сина.

знайомства Гвен Стефані закордонні зірки інтерв'ю чоловіки

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