Гвен Стефани рассказала о том, как встретила своего мужа

Американская певица Гвен Стефани. Фото: Instagram/gwenstefani

Певица Гвен Стефани никогда не следила за чартами кантри-музыки, пока не познакомилась со своим нынешним мужем Блэйком Шелтоном. Они вместе начали работать на шоу "Голос країни".

Об этом она рассказала в интервью Guardian.

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Фронтвумен группы No Doubt рассказала, что Шелтон даже не попадал в ее поле зрения, пока они не начали работать вместе в 2014 году.

"Я никогда не слушала кантри-музыку, хотя Блейк был очень успешным, я даже не знала о его существовании до встречи с ним", — призналась исполнительница.

Артистка добавила, что с радостью выпустила бы альбом кантри-дуэтов со своим мужем.

"Я люблю петь с ним. Он очень скромный и не осознает, насколько он хорош. В этом есть нечто привлекательное", — сказала Стефани.

В пятницу, 15 ноября, Стефани выпустила свой четвертый студийный альбом "Букеты". Некоторые песни из него рассказывают о ее разводе с Гевином Россдейлом, другие — о ее сказочном конце с Шелтоном, как, например, песня "Purple Irises", в создании которой участвовал ее муж.

Напомним, ранее звезда отменила концерт из-за проблем со здоровьем. А также звезда показала совершеннолетнего сына.