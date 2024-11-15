Як Бруклін Бекхем реагує на закиди щодо свого успіху

Бруклін Бекхем. Фото: Instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Старший син Вікторії та Девіда Бекхемів, 25-річний Бруклін, відкрито прокоментував критику, яку часто отримують діти знаменитостей через нібито привілейоване становище. Він чесно зізнався, що не може змінити свого походження, але це не означає, що він нічого не вартий.

З цього приводу він висловився у розмові з журналом Grazia.

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"Я один із таких людей, але не обирав, яким народитися. Це не моя провина", — заявив Бруклін.

Бруклін поділився своїм баченням цієї ситуації

Він зазначив, що розуміє, чому публіка ставиться критично до так званих "зіркових дітей". Проте сам намагається не зважати на негативні коментарі.

"Завжди будуть люди, які говоритимуть дурниці. Але якщо ти займаєшся тим, що приносить тобі радість, і водночас залишаєшся доброю людиною, це єдине, що має значення", — зазначив Бруклін.

Хоча Бруклін регулярно чує закиди про "кумівство" у своїй кар'єрі, він запевняє, що це лише підштовхує його працювати наполегливіше.

"Я розумію, що критика буде завжди, незалежно від того, що я роблю. Але вона змушує мене більше старатися і доводити, що я справді заслуговую на успіх", — додав він.

Бруклін не зважає на критику оточуючих. Фото: Instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Нині Бруклін активно розвиває свій бренд гострих соусів Cloud23, який уже став популярним. Назва – символічна, адже номер 23 був особливим для його батька Девіда, який носив його під час гри за "Реал Мадрид" та "Лос-Анджелес Гелаксі". Соуси представлені у двох смаках – солодкий Sweet Jalapeno та гострий Hot Habanero.

Його родина підтримує цей бізнес: Девід хвалиться тако із соусом від сина, а молодший брат Круз постить бургери з тією ж приправою.

"Я провів багато досліджень, щоб знайти нішу на ринку. Мені здавалося, що преміальні соуси за доступною ціною — це саме те, чого бракує", — поділився Бруклін.

Перші кроки в кулінарії Бруклін зробив під час пандемії, коли багато часу проводив удома. Саме тоді він почав готувати для своєї дружини, акторки Ніколи Пельтц, і зрозумів, що це заняття приносить йому задоволення.

Нікола Пельтц. Фото: Instagram.com/brooklynpeltzbeckham

"Я люблю готувати. Це допомагає мені відволіктися від усіх переживань і займатися чимось, що справді надихає", — зізнався він.

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