Как Бруклин Бекхэм реагирует на упреки своего успеха

Бруклин Бекхэм. Фото: Instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов, 25-летний Бруклин, открыто прокомментировал критику, которую часто получают дети знаменитостей из-за якобы привилегированного положения. Он честно признался, что не может изменить своего происхождения, но это не значит, что он ничего не стоит.

По этому поводу он высказался в разговоре с журналом Grazia.

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"Я один из таких людей, но не выбирал, каким родиться. Это не моя вина", — заявил Бруклин.

Бруклин поделился своим видением этой ситуации

Он отметил, что понимает, почему публика относится критически к так называемым "звездным детям". Однако сам пытается не учитывать негативные комментарии.

"Всегда будут люди, которые будут говорить глупости. Но если ты занимаешься тем, что приносит тебе радость, и в то же время остаешься хорошим человеком, это единственное, что имеет значение", — отметил Бруклин.

Хотя Бруклин регулярно слышит упреки о "кумовстве" в своей карьере, он уверяет, что это лишь подталкивает его работать упорнее.

"Я понимаю, что критика будет всегда, независимо от того, что я делаю. Но она заставляет меня больше стараться и доказывать, что я действительно заслуживаю успеха", — добавил он.

Бруклин не учитывает критику окружающих. Фото: Instagram.com/brooklynpeltzbeckham

В настоящее время Бруклин активно развивает свой бренд острых соусов Cloud23, который уже стал популярен. Название символическое, ведь номер 23 был особенным для его отца Дэвида, который носил его во время игры за "Реал Мадрид" и "Лос-Анджелес Гэлакси". Соусы представлены двумя вкусами – сладкий Sweet Jalapeno и острый Hot Habanero.

Его семья поддерживает этот бизнес: Дэвид хвастается тако с соусом от сына, а младший брат Круз постит бургеры с той же заправкой.

"Я провел много исследований, чтобы найти нишу на рынке. Мне казалось, что премиальные соусы по доступной цене – это именно то, чего не хватает", – поделился Бруклин.

Первые шаги в кулинарии Бруклин сделал во время пандемии, когда много времени проводил дома. Именно тогда он начал готовить для своей жены, актрисы Никогда Пельтц, и понял, что это занятие доставляет ему удовольствие.

Никола Пельтц. Фото: Instagram.com/brooklynpeltzbeckham

"Я люблю готовить. Это помогает мне отвлечься от всех переживаний и заниматься чем-то, что действительно вдохновляет", — признался он.

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