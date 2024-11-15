Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Бруклин Бекхэм ответил на критику в свой адрес arrow

Бруклин Бекхэм ответил на критику в свой адрес

15 ноября 2024 11:27
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Как Бруклин Бекхэм реагирует на упреки своего успеха
Бруклин Бекхэм. Фото: Instagram.com/brooklynpeltzbeckham
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов, 25-летний Бруклин, открыто прокомментировал критику, которую часто получают дети знаменитостей из-за якобы привилегированного положения. Он честно признался, что не может изменить своего происхождения, но это не значит, что он ничего не стоит.

По этому поводу он высказался в разговоре с журналом Grazia.

Читайте также:

"Я один из таких людей, но не выбирал, каким родиться. Это не моя вина", — заявил Бруклин.

Бруклин поделился своим видением этой ситуации

Он отметил, что понимает, почему публика относится критически к так называемым "звездным детям". Однако сам пытается не учитывать негативные комментарии.

"Всегда будут люди, которые будут говорить глупости. Но если ты занимаешься тем, что приносит тебе радость, и в то же время остаешься хорошим человеком, это единственное, что имеет значение", — отметил Бруклин.

Хотя Бруклин регулярно слышит упреки о "кумовстве" в своей карьере, он уверяет, что это лишь подталкивает его работать упорнее.

"Я понимаю, что критика будет всегда, независимо от того, что я делаю. Но она заставляет меня больше стараться и доказывать, что я действительно заслуживаю успеха", — добавил он.

Бруклин Бекхэм ответил на критику в свой адрес - фото 1
Бруклин не учитывает критику окружающих. Фото: Instagram.com/brooklynpeltzbeckham

В настоящее время Бруклин активно развивает свой бренд острых соусов Cloud23, который уже стал популярен. Название символическое, ведь номер 23 был особенным для его отца Дэвида, который носил его во время игры за "Реал Мадрид" и "Лос-Анджелес Гэлакси". Соусы представлены двумя вкусами – сладкий Sweet Jalapeno и острый Hot Habanero.

Его семья поддерживает этот бизнес: Дэвид хвастается тако с соусом от сына, а младший брат Круз постит бургеры с той же заправкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @brooklynpeltzbeckham

"Я провел много исследований, чтобы найти нишу на рынке. Мне казалось, что премиальные соусы по доступной цене – это именно то, чего не хватает", – поделился Бруклин.

Первые шаги в кулинарии Бруклин сделал во время пандемии, когда много времени проводил дома. Именно тогда он начал готовить для своей жены, актрисы Никогда Пельтц, и понял, что это занятие доставляет ему удовольствие.

Бруклин Бекхэм ответил на критику в свой адрес - фото 2
Никола Пельтц. Фото: Instagram.com/brooklynpeltzbeckham

"Я люблю готовить. Это помогает мне отвлечься от всех переживаний и заниматься чем-то, что действительно вдохновляет", — признался он.

Ранее мы писали о том, что Виктория Бекхэм с дочерью похвасталась стильными образами.

Также мы сообщали, что Бруклин Бекхэм удивил признанием о принце Уильяме.

знаменитости Голливуд Бруклин Бекхэм звезды критика

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:28 Лубинец отреагировал на проверку спецучреждения на Тернопольщине

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

12:11 Салаты на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь деньги и удачу

Новость с видео

12:10 Искусственный интеллект впервые создал игру — как сыграть

12:10 Остановит ли Трамп помощь Украине — в Чехии сделали заявление

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12:05 На Харьковщине судили сержанта, убившего отца — какое наказание

11:59 Тысячи одесситов остались без воды до ночи — адреса

11:44 При содействии Сырского — СБУ задержала командира ССО

Text

11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

11:31 Из-за российских обстрелов Одессы пострадала амбулатория

12:28 Лубинец отреагировал на проверку спецучреждения на Тернопольщине

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

12:11 Салаты на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь деньги и удачу

Новость с видео

12:10 Искусственный интеллект впервые создал игру — как сыграть

12:10 Остановит ли Трамп помощь Украине — в Чехии сделали заявление

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12:05 На Харьковщине судили сержанта, убившего отца — какое наказание

11:59 Тысячи одесситов остались без воды до ночи — адреса

11:44 При содействии Сырского — СБУ задержала командира ССО

11:31 Из-за российских обстрелов Одессы пострадала амбулатория

11:30 Заместитель госсекретаря США Верма прибыл в Киев — что известно

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

Text

09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

Text

08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

Text

04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

Text

03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

00:38 Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

14 ноября 2024
Text

21:42 В Третьей ОШБр раскритиковали освобождение от наказания за СОЧ

Text

18:57 Юрист объяснил, что является толчком к коррупции в работе ВЛК

Text

18:08 РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

Text

13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд