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Андре Тан показав колекцію, присвячену незламним українцям

22 листопада 2024 17:25
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Нова колекція від Андре Тана — стильні речі із бахромою
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

У п'ятницю, 22 листопада, дизайнер Андре Тан представив нову колекцію "Fenix". На створення нових речей модельєра надихнули однойменний птах та незламність українського жіноцтва.

Про це повідомляє менеджмент дизайнера.

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Символом та ідейним натхненням колекції став птах фенікс, символ відродження та безсмертя. Фенікс, як відомо, відроджується з попелу новою версією себе, молодим та сильним, та з давніх-давен представляє собою образ надії для багатьох поколінь, міцно вкорінений у міфології та фольклорі різних країн земної кулі.

"Фенікс — це надихаючий приклад того, як можна знайти в собі сили у важкі часи та негаразди, піднятись і продовжувати рух. Справжнім феніксом сьогодні я вважаю українську жінку, кожного українця — нас всіх. Ми щодня встаємо та відроджуємось в новому дні, рухаємось далі до перемоги, бо назад шляху вже немає", — розповів дизайнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Головна особливість "Fenix" — використання великої кількості бахроми. Колекція містить в собі велику кількість дизайнерських суконь та дизайнерських рішень для повсякденних речей.

Особливим елементом колекції стала сукня-смокінг, де замість стандартних рукавів — "крила" з бахроми. Бахрома на рукавах суконь, топів та жакетів — це приємна (на дотик і для ока) деталь, яка створює ефект руху, свободи та легкості, додає речам вишуканої динаміки. Крім великої кількості суконь також присутні довгі, в підлогу, максі-спідниці, які підкреслять її красу незалежно від статури тіла, адже вони скроєні навкіс, під кутом — і таким чином ідеально підійдуть на будь-яку фігуру.

Андре Тан показав колекцію, присвячену сильним українцям - фото 1
Костюм від Андре Тана. Фото:  менеджмент дизайнера
Андре Тан показав колекцію, присвячену сильним українцям - фото 2
Костюм від Андре Тана. Фото:  менеджмент дизайнера

Також нова колекція має дві домінуючі характеристики. По-перше, це традиційна вже для Андре Тана функціональна зручність, яка допомагає жінці бути "феніксом" кожен день та не переживати за свій зовнішній вигляд. Адже сьогоднішня українська жінка, через воєнні обставини, змушена виконувати багато справ та приймати набагато більшу кількість рішень, які раніше вона могла розділити з чоловіком — і у неї не завжди знаходиться зайвий час на себе. При цьому жінки в будь-якому віці лишаються жінками: вони прагнуть уваги, хочуть відчувати себе красивими, коханими та бажаними. Друга ключова характеристика колекції "Fenix", яка врахувала і ці жіночі потреби. Сексуальність дизайнерських суконь з бахромою на рукавах допомагає проживати життя в ритмі танцю та не втрачати наснагу навіть за несприятливих обставин.

"Інколи, щоби прийняти правильне рішення або належним чином оцінити те, що відбувається навкруги, треба трохи відірватись від землі. Злетіти вверх як птах. "Fenix" — це мій new year resolution для всіх українців. Стати птахом-феніксом, відірватись від землі — і загадати бажання. Воно у всіх одне, тому воно обов’язково збудеться", — додав Тан.

Також вперше за довгий час в колекції представлені аксесуари: дві срібні підвіски FENIX ANDRE TAN x MINIMAL та свічка FENIX ANDRE TAN x Rebellion.

Андре Тан показав колекцію, присвячену сильним українцям
Прикраса від Андре Тана. Фото:  менеджмент дизайнера

Нагадаємо, дизайнер запалив у костюмі Папи Римського в Лондоні. А також він презентував ніжну колекцію, на яку його надихнули спогади про перше кохання.

Андре Тан українські зірки сукня стиль мода-2024

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