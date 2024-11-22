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Андре Тан показал коллекцию, посвященную несокрушимым украинцам

22 ноября 2024 17:25
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Новая коллекция от Андре Тана — стильные вещи с бахромой
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

В пятницу, 22 ноября, дизайнер Андре Тан представил новую коллекцию "Fenix". На создание новых вещей модельера вдохновили одноименную птицу и несокрушимость украинских женщин.

Об этом сообщает менеджмент дизайнера.

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Новая коллекция Андре Тана

Символом и идейным вдохновением коллекции стала птица феникс, символ возрождения и бессмертия. Феникс, как известно, возрождается из пепла новой версией себя, молодым и сильным, и с давних пор представляет собой образ надежды для многих поколений, прочно укорененный в мифологии и фольклоре разных стран земного шара.

"Феникс — это вдохновляющий пример того, как можно найти в себе силы в трудные времена и невзгоды, подняться и продолжать движение. Настоящим фениксом сегодня я считаю украинскую женщину, каждого украинца — нас всех. Мы ежедневно встаем и возрождаемся в новом дне, двигаемся дальше к победе, потому что пути назад уже нет", — рассказал дизайнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Главная особенность "Fenix" — использование большого количества бахромы. Коллекция включает в себя множество дизайнерских платьев и дизайнерских решений для повседневных вещей.

Особым элементом коллекции стало платье-смокинг, где вместо стандартных рукавов — "крылья" из бахромы. Бахрома на рукавах платьев, топов и жакетов — это приятная (на ощупь и для глаза) деталь, которая создает эффект движения, свободы и легкости, придает вещам изысканную динамику. Помимо большого количества платьев также присутствуют длинные, в пол, макси-юбки, которые подчеркнут ее красоту независимо от телосложения тела, ведь они скроены наискось, под углом и таким образом идеально подойдут на любую фигуру.

Андре Тан показал коллекцию, посвященную сильным украинцам - фото 1
Костюм от Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера
Андре Тан показал коллекцию, посвященную сильным украинцам - фото 2
Костюм от Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера

Также новая коллекция имеет две доминирующие характеристики. Во-первых, это традиционное уже для Андре Тана функциональное удобство, помогающее женщине быть "фениксом" каждый день и не переживать за свой внешний вид. Ведь сегодняшняя украинская женщина из-за военных обстоятельств вынуждена выполнять много дел и принимать гораздо большее количество решений, которые раньше она могла разделить с мужчиной — и у нее не всегда находится лишнее время на себя. При этом женщины в любом возрасте остаются женщинами: они стремятся к вниманию, хотят чувствовать себя красивыми, любимыми и желанными. Вторая ключевая характеристика коллекции "Fenix", которая учла и эти женские потребности. Сексуальность дизайнерских платьев с бахромой на рукавах помогает проживать жизнь в ритме танца и не терять сил даже при неблагоприятных обстоятельствах.

"Иногда, чтобы принять правильное решение или по достоинству оценить происходящее вокруг, нужно немного оторваться от земли. Взлететь вверх как птица. "Fenix" — это мой new year resolution для всех украинцев. Стать птицей-фениксом, оторваться от земли — и загадать желание. Оно у всех одно, поэтому оно обязательно сбудется", — добавил Тан.

Также впервые за долгое время в коллекции представлены аксессуары: две серебряные подвески FENIX ANDRE TAN x MINIMAL и свеча FENIX ANDRE TAN x Rebellion.

Андре Тан показал коллекцию, посвященную сильным украинцам
Украшение от Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера

Напомним, дизайнер зажег в костюме Папы Римского в Лондоне. А также он представил нежную коллекцию, на которую его вдохновили воспоминания о первой любви.

Андре Тан украинские звезды платье стиль мода-2024

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