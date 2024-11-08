Андре Тан рассказал о том, как выглядеть на 10 лет моложе

Андре Тан раскрыл секреты, как благодаря одежде выглядеть моложе
Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился с поклонниками секретов. Модельер показал, какие цвета и ткани освежают ваше лицо.
Об этом он рассказал на своей странице Instagram .
Андре Тан о секретах молодости
Известный дизайнер рассказал о 3 правилах, благодаря которым вы сможете выглядеть значительно моложе своего возраста.
Андре Тан посоветовал выбирать мягкие тона в одежде и избегать контрастных красок. По его словам, светлые тона освежают и придают образу легкости.
Также дизайнер советует выбирать цвета, в которые вроде бы добавили немного серой краски или пыли. Такие цвета всегда выглядят более естественными, сглаживают черты лица и придают элегантность.
Для того чтобы выглядеть моложе, модельер советует украинцам обращать внимание на крой и ткань вещей. Ткань должна быть плотной и качественной, чтобы скрыть все недостатки и подчеркнуть преимущества фигуры.
Напомним, дизайнер зажег в костюме Папы Римского в Лондоне. А также он представил нежную коллекцию, на которую его вдохновили воспоминания о первой любви.
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