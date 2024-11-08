Андре Тан рассказал о том, как выглядеть на 10 лет моложе

Украинский дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился с поклонниками секретов. Модельер показал, какие цвета и ткани освежают ваше лицо.

Об этом он рассказал на своей странице Instagram .

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Андре Тан о секретах молодости

Известный дизайнер рассказал о 3 правилах, благодаря которым вы сможете выглядеть значительно моложе своего возраста.

Андре Тан посоветовал выбирать мягкие тона в одежде и избегать контрастных красок. По его словам, светлые тона освежают и придают образу легкости.

Андре Тан рассказал о секретах молодости. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Также дизайнер советует выбирать цвета, в которые вроде бы добавили немного серой краски или пыли. Такие цвета всегда выглядят более естественными, сглаживают черты лица и придают элегантность.

Стильные советы от Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Для того чтобы выглядеть моложе, модельер советует украинцам обращать внимание на крой и ткань вещей. Ткань должна быть плотной и качественной, чтобы скрыть все недостатки и подчеркнуть преимущества фигуры.

Стильные образы от Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Напомним, дизайнер зажег в костюме Папы Римского в Лондоне. А также он представил нежную коллекцию, на которую его вдохновили воспоминания о первой любви.