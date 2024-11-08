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Андре Тан розкрив секрети, як завдяки одягу виглядати молодше

8 листопада 2024 16:55
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Андре Тан розповів про те, як виглядати на 10 років молодше
Український дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився із шанувальниками секретами. Модельєр показав, які кольори та тканини освіжають ваше обличчя.

Про це він розповів на своїй сторінці Instagram.

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Андре Тан про секрети молодості

Відомий дизайнер розповів про 3 правила, завдяки яким ви зможете виглядати значно молодше за свій вік.

Андре Тан порадив обирати м'які тони в одязі та уникати контрастних фарб. За його словами, світлі тони освіжають та додають образу легкості.

Андре Тан розкрив секрети молодості
Андре Тан розповів про секрети молодості. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Також дизайнер радить обирати кольори, в які начебто додали трохи сірої фарби чи пилу. Такі кольори завжди виглядають природнішими, згладжують риси обличчя та додають елегантності.

Андре Тан поділився секретами стилю
Стильні поради від Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Для того, щоб виглядати молодше, модельєр радить українцям звертати увагу на крій та тканину речей. Тканина має бути щільною та якісною, щоб приховати всі недоліки та підкреслити переваги фігури.

Андре Тан показав, як виглядати молодше
Стильні образи від Андре Тана. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Нагадаємо, дизайнер запалив у костюмі Папи Римського в Лондоні. А також він презентував ніжну колекцію, на яку його надихнули спогади про перше кохання.

Андре Тан кольори стиль одяг українські зірки

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