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Тунець проти лосося — що з них корисніше для здоров'я

14 жовтня 2024 12:05
Олена Остапчук - Редактор
Олена Остапчук
Редактор
Лосось чи тунець — яка риба корисніша для здоров'я — відповідь дієтолога
Людина, яка їсть лосось. Фото: Freepik
Олена Остапчук - Редактор
Олена Остапчук
Редактор

У світі є люди, які люблять їсти лосось, а є ті, для кого тунець краще, однак, не всі знають, що з них, все ж таки, корисніше для здоров’я. Дієтологи пояснили, який же з цих видів риби насправді вважається найкориснішим для людського організму.

Про це розповідає Today.

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До складу тунця і лососю входить велика кількість білка, тому вони підходять для людей, які перейшли на здорове харчування. І хоча обидва види риби мають позитивний вплив на здоров’я людини, між ними є певні відмінності, на які варто звернути увагу.

Рыба
Тунець і лосось у тарілці. Фото: Freepik

Чим лосось відрізняється від тунця

Дієтолог Френсіс Ларгеман-Рот наголошує, що головною відмінністю між цими рибами є вміст жиру, адже в лососі його більше, ніж у тунці. Це означає, що лосось більш калорійний, ніж тунець. У складі дикого лососю є дві кислоти Омега-3:

  • Ейкозапентаєнова кислота 
  • Докозагексаєнова кислота

Фахівець із харчування каже, що і лосось, і тунець підходять для здорового раціону, однак, для себе треба обирати вид риби в залежності від власних цілей і потреб.  

Рыба
Лосось і тунець у розрізаному вигляді. Фото: Pixabay

Як правильно обрати рибу для вживання

Якщо вам потрібно багато білка з додатковими перевагами жирних кислот, щоб покращити функціонування і зміцнити стан серцевої системи, тоді слід обирати лосось. А якщо вам потрібно менше калорій і більше білка, тоді найкращим варіантом для вживання буде саме тунець.

Велика кількість білка в тунці допомагає прибрати відчуття голоду і контролювати власну вагу. Однак, якщо ви хочете скинути зайві кілограми, тоді можете сміливо додавати до свого раціону харчування і лосось, і тунець.

Нагадаємо, ми писали про те, чим матиас насправді відрізняється від оселедця. 

Раніше ми розповідали про те, який вид риби здатний уповільнити процес старіння. 

Також ми повідомляли про те, як правильно солити червону рибу, щоб вона вийшла смачною.

здоров'я користь дієтологи лосось тунець

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