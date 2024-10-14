Лосось чи тунець — яка риба корисніша для здоров'я — відповідь дієтолога

Людина, яка їсть лосось. Фото: Freepik

У світі є люди, які люблять їсти лосось, а є ті, для кого тунець краще, однак, не всі знають, що з них, все ж таки, корисніше для здоров’я. Дієтологи пояснили, який же з цих видів риби насправді вважається найкориснішим для людського організму.

Про це розповідає Today.

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До складу тунця і лососю входить велика кількість білка, тому вони підходять для людей, які перейшли на здорове харчування. І хоча обидва види риби мають позитивний вплив на здоров’я людини, між ними є певні відмінності, на які варто звернути увагу.

Тунець і лосось у тарілці. Фото: Freepik

Чим лосось відрізняється від тунця

Дієтолог Френсіс Ларгеман-Рот наголошує, що головною відмінністю між цими рибами є вміст жиру, адже в лососі його більше, ніж у тунці. Це означає, що лосось більш калорійний, ніж тунець. У складі дикого лососю є дві кислоти Омега-3:

Ейкозапентаєнова кислота

Докозагексаєнова кислота

Фахівець із харчування каже, що і лосось, і тунець підходять для здорового раціону, однак, для себе треба обирати вид риби в залежності від власних цілей і потреб.

Лосось і тунець у розрізаному вигляді. Фото: Pixabay

Як правильно обрати рибу для вживання

Якщо вам потрібно багато білка з додатковими перевагами жирних кислот, щоб покращити функціонування і зміцнити стан серцевої системи, тоді слід обирати лосось. А якщо вам потрібно менше калорій і більше білка, тоді найкращим варіантом для вживання буде саме тунець.

Велика кількість білка в тунці допомагає прибрати відчуття голоду і контролювати власну вагу. Однак, якщо ви хочете скинути зайві кілограми, тоді можете сміливо додавати до свого раціону харчування і лосось, і тунець.

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