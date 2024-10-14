Лосось или тунец — какая рыба полезнее для здоровья — ответ диетолога

Человек, который ест лосось. Фото: Freepik

В мире есть люди, которые любят есть лосось, а есть те, для кого тунец лучше, однако, не все знают, что из них, все же, полезнее для здоровья. Диетологи объяснили, какой из этих видов рыбы, на самом деле, считается самым полезным для человеческого организма.

Об этом рассказывает Today.

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В состав тунца и лосося входит большое количество белка, поэтому они подходят для людей, которые перешли на здоровое питание. И хотя оба вида рыбы оказывают положительное влияние на здоровье человека, между ними есть определенные отличия, на которые следует обратить внимание.

Тунец и лосось в тарелке. Фото: Freepik

Чем лосось отличается от тунца

Диетолог Фрэнсис Ларгеман-Рот отмечает, что главным отличием между этими рыбами является содержание жира, ведь в лососе его больше, чем в тунце. Это означает, что лосось более калорийный, чем тунец. В составе дикой лососи есть две кислоты Омега-3:

Эйкозапентаеновая кислота

Докозагексаеновая кислота

Специалист по питанию говорит, что и лосось, и тунец подходят для здорового рациона, однако, для себя нужно выбирать вид рыбы в зависимости от собственных целей и потребностей.

Лосось и тунец в разрезанном виде. Фото: Pixabay

Как правильно выбрать рыбу для употребления

Если вам нужно много белка с дополнительными преимуществами жирных кислот, чтобы улучшить работу и укрепить состояние сердечной системы, тогда следует выбирать лосось. А если вам нужно меньше калорий и больше белка, тогда лучшим вариантом для употребления будет именно тунец.

Большое количество белка в тунце помогает убрать чувство голода и контролировать свой вес. Однако, если вы хотите сбросить лишние килограммы, тогда можете смело добавлять в свой рацион питания и лосось, и тунец.

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