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Від такої страви не відмовиться ніхто: фарширована картопля, запечена в духовці

16 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетна та смачна фарширована картопля в духовці — відео рецепт
Запечена картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Картопля в духовці, запечена за цим рецептом, підійде як основна страва і гарнір. Готується дуже просто і без зайвих проблем, а виходить ситна і ароматна картопля, яка має апетитний вигляд. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • 4 великі картоплини;
  • 70 г сиру;
  • 120 г бекону або грудинки;
  • 1 цибулина;
  • 20 г вершкового масла;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно ретельно помити картоплю, проколоти виделкою по всій поверхні.

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Сира картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолити, замотати у фольгу і відправити запікатися в духовку за температури 180 градусів на 60-90 хвилин до готовності.

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Картопля у фользі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно нарізати цибулю та бекон.

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Бекон та цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер потрібно натерти сир на дрібній тертці.

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Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно обсмажити бекон або грудинку, щоб витопився жир. Додати цибулю і смажити до рум'яності.

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Запечена картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер потрібно зрізати верхню частину картоплі. За допомогою чайної ложки дістати серединку.

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Додавання бекону та цибулі в картоплю. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно розім'яти картопляну серединку, додати вершкове масло, сир, цибулю та бекон, посолити та перемішати.

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Фарширована картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нафарширувати картоплю та відправити запікатися на 10 хвилин за температури 200 градусів.

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Фарширована картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готову картоплю подавати гарячою, зверху посипавши зеленню за бажанням.

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Фарширована картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт сніданку за 15 хвилин з картоплі, виходить бюджетно та смачно.

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