Бюджетна та смачна фарширована картопля в духовці — відео рецепт

Від такої страви не відмовиться ніхто: фарширована картопля, запечена в духовці
Картопля в духовці, запечена за цим рецептом, підійде як основна страва і гарнір. Готується дуже просто і без зайвих проблем, а виходить ситна і ароматна картопля, яка має апетитний вигляд.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- 4 великі картоплини;
- 70 г сиру;
- 120 г бекону або грудинки;
- 1 цибулина;
- 20 г вершкового масла;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно ретельно помити картоплю, проколоти виделкою по всій поверхні.
Посолити, замотати у фольгу і відправити запікатися в духовку за температури 180 градусів на 60-90 хвилин до готовності.
Далі потрібно нарізати цибулю та бекон.
Тепер потрібно натерти сир на дрібній тертці.
Далі потрібно обсмажити бекон або грудинку, щоб витопився жир. Додати цибулю і смажити до рум'яності.
Тепер потрібно зрізати верхню частину картоплі. За допомогою чайної ложки дістати серединку.
Далі потрібно розім'яти картопляну серединку, додати вершкове масло, сир, цибулю та бекон, посолити та перемішати.
Нафарширувати картоплю та відправити запікатися на 10 хвилин за температури 200 градусів.
Готову картоплю подавати гарячою, зверху посипавши зеленню за бажанням.
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