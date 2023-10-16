Бюджетна та смачна фарширована картопля в духовці — відео рецепт

Запечена картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картопля в духовці, запечена за цим рецептом, підійде як основна страва і гарнір. Готується дуже просто і без зайвих проблем, а виходить ситна і ароматна картопля, яка має апетитний вигляд.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

4 великі картоплини;

70 г сиру;

120 г бекону або грудинки;

1 цибулина;

20 г вершкового масла;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно ретельно помити картоплю, проколоти виделкою по всій поверхні.

Сира картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолити, замотати у фольгу і відправити запікатися в духовку за температури 180 градусів на 60-90 хвилин до готовності.

Картопля у фользі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно нарізати цибулю та бекон.

Бекон та цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер потрібно натерти сир на дрібній тертці.

Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно обсмажити бекон або грудинку, щоб витопився жир. Додати цибулю і смажити до рум'яності.

Запечена картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер потрібно зрізати верхню частину картоплі. За допомогою чайної ложки дістати серединку.

Додавання бекону та цибулі в картоплю. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно розім'яти картопляну серединку, додати вершкове масло, сир, цибулю та бекон, посолити та перемішати.

Фарширована картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нафарширувати картоплю та відправити запікатися на 10 хвилин за температури 200 градусів.

Фарширована картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готову картоплю подавати гарячою, зверху посипавши зеленню за бажанням.

Фарширована картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт сніданку за 15 хвилин з картоплі, виходить бюджетно та смачно.