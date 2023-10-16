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От такого блюда не откажется никто: фаршированный картофель, запеченный в духовке

16 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный и вкусный фаршированный картофель в духовке — видео рецепт
Запеченный картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Картошка в духовке, запеченная по этому рецепту, подойдет как основное блюдо и как гарнир. Готовится очень просто и без лишних заморочек, а получается сытный и ароматный картофель, выглядит аппетитно, а пахнет просто умопомрачительно. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • 4 большие картофелины;
  • 70 г сыра;
  • 120 г бекона или грудинки;
  • 1 луковица;
  • 20 г сливочного масла;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления 

Сначала нужно тщательно помыть картофель, проколоть вилкой по всей поверхности.

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Сырой картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолить, замотать в фольгу и отправить запекаться в духовку при температуре 180 на 60-90 минут до полной готовности. 

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Картофель в фольге. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно нарезать лук и бекон.

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Бекон и лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно натереть сыр на мелкой терке.

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Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно обжарить бекон или грудинку, чтобы вытопился жир. Добавить лук и жарить до румяности. 

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Запеченный картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно срезать верхнюю часть картофеля. При помощи чайной ложки достать серединку.

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Добавление бекона и лука в картошку. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно размять картофельную серединку, добавить сливочное масло, сыр, лук и бекон, посолить и перемешать.

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Фаршированный картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нафаршировать картофель и отправить запекаться на 10 минут при температуре 200 градусов.

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Фаршированный картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый картофель подавать горячим, сверху посыпав зеленью по желанию.

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Фаршированный картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт завтрака за 15 минут из картофеля, получается бюджетно и вкусно. 

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