Бюджетный и вкусный фаршированный картофель в духовке — видео рецепт

Запеченный картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картошка в духовке, запеченная по этому рецепту, подойдет как основное блюдо и как гарнир. Готовится очень просто и без лишних заморочек, а получается сытный и ароматный картофель, выглядит аппетитно, а пахнет просто умопомрачительно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

4 большие картофелины;

70 г сыра;

120 г бекона или грудинки;

1 луковица;

20 г сливочного масла;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно тщательно помыть картофель, проколоть вилкой по всей поверхности.

Сырой картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолить, замотать в фольгу и отправить запекаться в духовку при температуре 180 на 60-90 минут до полной готовности.

Картофель в фольге. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно нарезать лук и бекон.

Бекон и лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно натереть сыр на мелкой терке.

Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно обжарить бекон или грудинку, чтобы вытопился жир. Добавить лук и жарить до румяности.

Запеченный картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно срезать верхнюю часть картофеля. При помощи чайной ложки достать серединку.

Добавление бекона и лука в картошку. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно размять картофельную серединку, добавить сливочное масло, сыр, лук и бекон, посолить и перемешать.

Фаршированный картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нафаршировать картофель и отправить запекаться на 10 минут при температуре 200 градусов.

Фаршированный картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый картофель подавать горячим, сверху посыпав зеленью по желанию.

Фаршированный картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт завтрака за 15 минут из картофеля, получается бюджетно и вкусно.