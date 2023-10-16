Бюджетный и вкусный фаршированный картофель в духовке — видео рецепт

От такого блюда не откажется никто: фаршированный картофель, запеченный в духовке
Картошка в духовке, запеченная по этому рецепту, подойдет как основное блюдо и как гарнир. Готовится очень просто и без лишних заморочек, а получается сытный и ароматный картофель, выглядит аппетитно, а пахнет просто умопомрачительно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- 4 большие картофелины;
- 70 г сыра;
- 120 г бекона или грудинки;
- 1 луковица;
- 20 г сливочного масла;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно тщательно помыть картофель, проколоть вилкой по всей поверхности.
Посолить, замотать в фольгу и отправить запекаться в духовку при температуре 180 на 60-90 минут до полной готовности.
Далее нужно нарезать лук и бекон.
Теперь нужно натереть сыр на мелкой терке.
Далее нужно обжарить бекон или грудинку, чтобы вытопился жир. Добавить лук и жарить до румяности.
Теперь нужно срезать верхнюю часть картофеля. При помощи чайной ложки достать серединку.
Далее нужно размять картофельную серединку, добавить сливочное масло, сыр, лук и бекон, посолить и перемешать.
Нафаршировать картофель и отправить запекаться на 10 минут при температуре 200 градусов.
Готовый картофель подавать горячим, сверху посыпав зеленью по желанию.
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