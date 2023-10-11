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Смачний пиріг з картоплі: бюджетно та швидко

11 жовтня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Пиріг із тертої картоплі — відео
Сирий картопля. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже вдалий рецепт картопляного пирога. У ньому не використовується борошно, знадобиться лише натерта картопля та ще кілька інгредієнтів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

  • 4 картоплі;
  • дві сосиски;
  • масло;
  • 1 цибулина;
  • 1/2 перцю;
  • 2 яйця;
  • чорний перець;
  • сіль;
  • 1 чайна ложка чебрецю;
  • петрушка;
  • сир чеддар.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти картоплю на великій тертці, перекладаємо у глибоку ємність та заливаємо водою.

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Терта картопля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Вода має повністю покрити картоплю, це потрібно для того, щоб вийшов увесь зайвий крохмаль.

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Картопля у воді. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі беремо дві сосиски та нарізаємо на невеликі шматочки.

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Дві сосиски. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

На сковороді обсмажуємо сосиски та перекладаємо на окрему тарілку.

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Смажені сосиски. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Одну цибулину нарізаємо на півкільця та обсмажуємо кілька хвилин.

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Цибуля на сковороді. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Половину солодкого перцю також нарізаємо півкільцями та додаємо до цибулі на сковороді.

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Цибуля та перець. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Підсмажені шматочки сосисок додаємо до цибулі та перцю. Трохи смажимо разом, а потім перекладаємо на окрему тарілку.

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Цибуля, перець та сосиски. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В окрему ємність розбиваємо два курячі яйця, додаємо трохи солі, перцю і кмину.

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Два яйця. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

З картоплі зливаємо всю воду. Яєчну суміш додаємо до картоплі.

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Терта картопля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Невеликий пучок петрушки дрібно нарізаємо та додаємо до картоплі. Все ретельно перемішати.

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Перший шар картоплі. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

На розігріту сковороду кладемо шматочок вершкового масла, далі викладаємо половину картоплі.

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Тертий сир. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер беремо тертий сир, посипаємо терту картоплю.

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Начинка для пирога. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Зверху на сир викладаємо сосиски з овочами.

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Другий шар картоплі. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі викладаємо другу половинку натертої картоплі. Накриваємо кришкою та залишаємо на 10 хвилин.

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі за допомогою великої тарілки перевертаємо на інший бік і також смажимо ще 10 хвилин.

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Шматочок пирога. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Раніше ми писали про рецепт сніданку за 15 хвилин із картоплі. Хрустка картопляна коржик на сковороді. Дуже простий і швидкий рецепт, який оцінять усі любителі хрусткий картоплі. Цей рецепт набагато простіше, ніж рецепт драників та дерунів.

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