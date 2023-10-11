Пиріг із тертої картоплі — відео

Сирий картопля. Фото: Freepik

Дуже вдалий рецепт картопляного пирога. У ньому не використовується борошно, знадобиться лише натерта картопля та ще кілька інгредієнтів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

4 картоплі;

дві сосиски;

масло;

1 цибулина;

1/2 перцю;

2 яйця;

чорний перець;

сіль;

1 чайна ложка чебрецю;

петрушка;

сир чеддар.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти картоплю на великій тертці, перекладаємо у глибоку ємність та заливаємо водою.

Терта картопля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Вода має повністю покрити картоплю, це потрібно для того, щоб вийшов увесь зайвий крохмаль.

Картопля у воді. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі беремо дві сосиски та нарізаємо на невеликі шматочки.

Дві сосиски. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

На сковороді обсмажуємо сосиски та перекладаємо на окрему тарілку.

Смажені сосиски. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Одну цибулину нарізаємо на півкільця та обсмажуємо кілька хвилин.

Цибуля на сковороді. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Половину солодкого перцю також нарізаємо півкільцями та додаємо до цибулі на сковороді.

Цибуля та перець. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Підсмажені шматочки сосисок додаємо до цибулі та перцю. Трохи смажимо разом, а потім перекладаємо на окрему тарілку.

Цибуля, перець та сосиски. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В окрему ємність розбиваємо два курячі яйця, додаємо трохи солі, перцю і кмину.

Два яйця. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

З картоплі зливаємо всю воду. Яєчну суміш додаємо до картоплі.

Терта картопля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Невеликий пучок петрушки дрібно нарізаємо та додаємо до картоплі. Все ретельно перемішати.

Перший шар картоплі. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

На розігріту сковороду кладемо шматочок вершкового масла, далі викладаємо половину картоплі.

Тертий сир. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер беремо тертий сир, посипаємо терту картоплю.

Начинка для пирога. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Зверху на сир викладаємо сосиски з овочами.

Другий шар картоплі. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі викладаємо другу половинку натертої картоплі. Накриваємо кришкою та залишаємо на 10 хвилин.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі за допомогою великої тарілки перевертаємо на інший бік і також смажимо ще 10 хвилин.

Шматочок пирога. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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