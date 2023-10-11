Пиріг із тертої картоплі — відео

Смачний пиріг з картоплі: бюджетно та швидко
Дуже вдалий рецепт картопляного пирога. У ньому не використовується борошно, знадобиться лише натерта картопля та ще кілька інгредієнтів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- 4 картоплі;
- дві сосиски;
- масло;
- 1 цибулина;
- 1/2 перцю;
- 2 яйця;
- чорний перець;
- сіль;
- 1 чайна ложка чебрецю;
- петрушка;
- сир чеддар.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти картоплю на великій тертці, перекладаємо у глибоку ємність та заливаємо водою.
Вода має повністю покрити картоплю, це потрібно для того, щоб вийшов увесь зайвий крохмаль.
Далі беремо дві сосиски та нарізаємо на невеликі шматочки.
На сковороді обсмажуємо сосиски та перекладаємо на окрему тарілку.
Одну цибулину нарізаємо на півкільця та обсмажуємо кілька хвилин.
Половину солодкого перцю також нарізаємо півкільцями та додаємо до цибулі на сковороді.
Підсмажені шматочки сосисок додаємо до цибулі та перцю. Трохи смажимо разом, а потім перекладаємо на окрему тарілку.
В окрему ємність розбиваємо два курячі яйця, додаємо трохи солі, перцю і кмину.
З картоплі зливаємо всю воду. Яєчну суміш додаємо до картоплі.
Невеликий пучок петрушки дрібно нарізаємо та додаємо до картоплі. Все ретельно перемішати.
На розігріту сковороду кладемо шматочок вершкового масла, далі викладаємо половину картоплі.
Тепер беремо тертий сир, посипаємо терту картоплю.
Зверху на сир викладаємо сосиски з овочами.
Далі викладаємо другу половинку натертої картоплі. Накриваємо кришкою та залишаємо на 10 хвилин.
Далі за допомогою великої тарілки перевертаємо на інший бік і також смажимо ще 10 хвилин.
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