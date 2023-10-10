Традиційна українська кухня — відео рецепт

Гуцульський дерун. Фото: YouTube ua.depositphotos.com

Ця страва є справжньою візитівкою закарпатської кухні. Смачні гуцульські деруни з м'ясною начинкою готуються просто, а виходить дуже смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині поради.

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Вам знадобиться:

1 кг картоплі;

2 яйця;

2 ст.л. борошна;

0,5 ч.л. куркуми;

сіль,перець до смаку.

Для начинки:

300 г м‘яса;

300 г шампіньйонів;

1-2 цибулини;

2 ст.л. сметани;

0,5 ст.л. борошна;

сіль,чорний мелений перець до смаку.

Для соусу:

1 цибулина;

3-4 шт. шампіньйонів;

1 ст.л. сметани;

100-150 мл.молока;

0,5 ст.л. борошна;

сіль, перець до смаку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати курячу грудку. Але для цього рецепту можна обирати будь-яке м'ясо.

Куряча грудка. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

М'ясо потрібно обсмажити на пательні та тушкувати до готовності.

Куряча грудка на пательні. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Поки готується м'ясо, потрібно нарізати печериці та цибулю.

Гриби та курка на пательні. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Третину цибулі додаємо на пательню до м'яса, смажимо.

Терта картопля. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Потім додаємо четверту частину грибів. Все посолити та додати чорний мелений перець.

Картопля та яйце. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

До м'яса та грибів додаємо кілька зубчиків часнику. Після того як часник віддасть свій аромат, прибираємо його.

Картопля на пательні. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Наприкінці додаємо кілька ложок сметани та борошно. Все ретельно перемішати.

Картопля на пательні. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Тепер потрібно зварити картоплю. Потім варену картоплю натираємо на дрібній терці.

Начинка для дерунів. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Поки картоплю натираєте, час від часу натираєте цибулю, це потрібно для того, щоб картопля не змінювала свій колір. Наприкінці натираємо часник. Додати сіль, трохи куркуми та все ретельно перемішати.

Дерун на пательні. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Потім до картоплі додаємо курячі яйця та борошно, з розрахунком на 1 кілограм картоплі два яйця та дві ложки борошна. Розігріваємо пательню. Також потрібно натерти сир.

Сметана та борошно. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На пательню викладаємо картоплю та смажимо з неї млинець. Смажити потрібно з обох боків.

Гриби та цибуля. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На середину викладаємо начинку, зверху додаємо тертий сир, а потім накриваємо начинку однією стороною деруна. Смажимо так всі деруни.

Соус з грибами. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Коли всі деруни посмажили, на сковорідку викладаємо гриби та цибулю.

Деруни із сиром. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Коли їх обсмажили, потрібно перекласти все в кастрюлю, додати сметани з молоком та борошном.

Деруни з начинкою. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Потім викладаємо деруни на деко, посипаємо сиром та запікаємо в духовці при 180 градусах протягом 15 хвилин. Поливаємо деруни соусом з грибами та подаємо до столу.

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