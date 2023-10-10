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Рецепт гуцульських дерунів по-закарпатськи

10 жовтня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Традиційна українська кухня — відео рецепт
Гуцульський дерун. Фото: YouTube ua.depositphotos.com
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ця страва є справжньою візитівкою закарпатської кухні. Смачні гуцульські деруни з м'ясною начинкою готуються просто, а виходить дуже смачно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині поради

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг картоплі;
  • 2 яйця;
  • 2 ст.л. борошна;
  • 0,5 ч.л. куркуми;
  • сіль,перець до смаку.

Для начинки:

  • 300 г м‘яса;
  • 300 г шампіньйонів;
  • 1-2 цибулини;
  • 2 ст.л. сметани;
  • 0,5 ст.л. борошна;
  • сіль,чорний мелений перець до смаку.

Для соусу: 

  • 1 цибулина;
  • 3-4 шт. шампіньйонів;
  • 1 ст.л. сметани;
  • 100-150 мл.молока;
  • 0,5 ст.л. борошна;
  • сіль, перець до смаку.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати курячу грудку. Але для цього рецепту можна обирати будь-яке м'ясо. 

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Куряча грудка. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

М'ясо потрібно обсмажити на пательні та тушкувати до готовності. 

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Куряча грудка на пательні. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Поки готується м'ясо, потрібно нарізати печериці та цибулю. 

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Гриби та курка на пательні. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Третину цибулі додаємо на пательню до м'яса, смажимо. 

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Терта картопля. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Потім додаємо четверту частину грибів. Все посолити та додати чорний мелений перець. 

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Картопля та яйце. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

До м'яса та грибів додаємо кілька зубчиків часнику. Після того як часник віддасть свій аромат, прибираємо його. 

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Картопля на пательні. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Наприкінці додаємо кілька ложок сметани та борошно. Все ретельно перемішати. 

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Картопля на пательні. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Тепер потрібно зварити картоплю. Потім варену картоплю натираємо на дрібній терці. 

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Начинка для дерунів. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Поки картоплю натираєте, час від часу натираєте цибулю, це потрібно для того, щоб картопля не змінювала свій колір. Наприкінці натираємо часник. Додати сіль, трохи куркуми та все ретельно перемішати. 

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Дерун на пательні. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Потім до картоплі додаємо курячі яйця та борошно, з розрахунком на 1 кілограм картоплі два яйця та дві ложки борошна. Розігріваємо пательню. Також потрібно натерти сир. 

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Сметана та борошно. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На пательню викладаємо картоплю та смажимо з неї млинець. Смажити потрібно з обох боків. 

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Гриби та цибуля. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На середину викладаємо начинку, зверху додаємо тертий сир, а потім накриваємо начинку однією стороною деруна. Смажимо так всі деруни. 

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Соус з грибами. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Коли всі деруни посмажили, на сковорідку викладаємо гриби та цибулю. 

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Деруни із сиром. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Коли їх обсмажили, потрібно перекласти все в кастрюлю, додати сметани з молоком та борошном. 

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Деруни з начинкою. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Потім викладаємо деруни на деко, посипаємо сиром та запікаємо в духовці при 180 градусах протягом 15 хвилин. Поливаємо деруни соусом з грибами та подаємо до столу. 

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