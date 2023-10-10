Традиційна українська кухня — відео рецепт

Рецепт гуцульських дерунів по-закарпатськи
Ця страва є справжньою візитівкою закарпатської кухні. Смачні гуцульські деруни з м'ясною начинкою готуються просто, а виходить дуже смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині поради.
Вам знадобиться:
- 1 кг картоплі;
- 2 яйця;
- 2 ст.л. борошна;
- 0,5 ч.л. куркуми;
- сіль,перець до смаку.
Для начинки:
- 300 г м‘яса;
- 300 г шампіньйонів;
- 1-2 цибулини;
- 2 ст.л. сметани;
- 0,5 ст.л. борошна;
- сіль,чорний мелений перець до смаку.
Для соусу:
- 1 цибулина;
- 3-4 шт. шампіньйонів;
- 1 ст.л. сметани;
- 100-150 мл.молока;
- 0,5 ст.л. борошна;
- сіль, перець до смаку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати курячу грудку. Але для цього рецепту можна обирати будь-яке м'ясо.
М'ясо потрібно обсмажити на пательні та тушкувати до готовності.
Поки готується м'ясо, потрібно нарізати печериці та цибулю.
Третину цибулі додаємо на пательню до м'яса, смажимо.
Потім додаємо четверту частину грибів. Все посолити та додати чорний мелений перець.
До м'яса та грибів додаємо кілька зубчиків часнику. Після того як часник віддасть свій аромат, прибираємо його.
Наприкінці додаємо кілька ложок сметани та борошно. Все ретельно перемішати.
Тепер потрібно зварити картоплю. Потім варену картоплю натираємо на дрібній терці.
Поки картоплю натираєте, час від часу натираєте цибулю, це потрібно для того, щоб картопля не змінювала свій колір. Наприкінці натираємо часник. Додати сіль, трохи куркуми та все ретельно перемішати.
Потім до картоплі додаємо курячі яйця та борошно, з розрахунком на 1 кілограм картоплі два яйця та дві ложки борошна. Розігріваємо пательню. Також потрібно натерти сир.
На пательню викладаємо картоплю та смажимо з неї млинець. Смажити потрібно з обох боків.
На середину викладаємо начинку, зверху додаємо тертий сир, а потім накриваємо начинку однією стороною деруна. Смажимо так всі деруни.
Коли всі деруни посмажили, на сковорідку викладаємо гриби та цибулю.
Коли їх обсмажили, потрібно перекласти все в кастрюлю, додати сметани з молоком та борошном.
Потім викладаємо деруни на деко, посипаємо сиром та запікаємо в духовці при 180 градусах протягом 15 хвилин. Поливаємо деруни соусом з грибами та подаємо до столу.
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