Традиционная украинская кухня — видео рецепт

Гуцульский дерун. Фото: YouTube ru.depositphotos.com

Это блюдо является настоящей визитной карточкой закарпатской кухни. Вкусные гуцульские деруны с мясной начинкой готовятся просто, а получается очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины советы.

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Вам понадобится:

1 кг картофеля;

2 яйца;

2 ст.л. муки;

0,5 ч.л. куркумы;

соль, перец по вкусу.

Для начинки:

300 г мяса;

300 г шампиньонов;

1-2 луковицы;

2 ст.л. сметаны;

0,5 ст.л. муки;

соль, черный молотый перец по вкусу.

Для соуса:

1 луковица;

3-4 шт. шампиньонов;

1 ст.л. сметаны;

100-150 мл молока;

0,5 ст.л. муки;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать куриную грудку. Но для этого рецепта можно выбирать любое мясо.

Куриная грудка. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Мясо нужно обжарить на сковороде и тушить до готовности.

Куриная грудка на сковороде. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Пока мясо готовится, нужно нарезать шампиньоны и лук.

Грибы и курица на сковороде. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Треть лука добавляем на сковороду к мясу и жарим.

Тертый картофель. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Затем добавляем четвёртую часть грибов. Все посолить и добавить черный молотый перец.

Картошка и яйцо. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Затем к мясу и грибам добавляем несколько зубчиков чеснока. После того как чеснок отдаст свой аромат, убираем его.

Картофель на сковороде. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

В конце добавляем несколько ложек сметаны и муки. Все тщательно перемешать.

Картофель на сковороде. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Теперь нужно сварить картошку. Затем вареный картофель натираем на мелкой терке.

Начинка для дерунов. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Пока картофель натираете, время от времени нужно натирать лук, это нужно для того, чтобы картофель не менял свой цвет. В конце натираем чеснок. Добавить соль, немного куркумы и все тщательно перемешать.

Дерун на сковороде. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Затем в картофель добавляем куриные яйца и муку, с расчетом на 1 килограмм картофеля два яйца и две ложки муки. Разогреваем сковороду. Также нужно натереть сыр.

Сметана и мука. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На сковороду выкладываем картошку, делаем из нее блинчик. Жарить нужно с обеих сторон.

Грибы и лук. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На середину выкладываем начинку, сверху добавляем тертый сыр, а затем накрываем начинку одной стороной деруна. Жарим так все деруны.

Соус с грибами. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Когда все деруны пожарили, на сковороду выкладываем грибы и лук.

Деруны с сыром. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Когда их обжарили, нужно переложить все в кастрюлю, добавить сметаны с молоком и мукой.

Деруны с начинкой. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Затем выкладываем деруны на противень, посыпаем сыром и запекаем в духовке при 180 градусах в течение 15 минут. Поливаем деруны соусом с грибами и подаем к столу.

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