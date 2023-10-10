Традиционная украинская кухня — видео рецепт

Рецепт гуцульских дерунов по-закарпатски
Это блюдо является настоящей визитной карточкой закарпатской кухни. Вкусные гуцульские деруны с мясной начинкой готовятся просто, а получается очень вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины советы.
Вам понадобится:
- 1 кг картофеля;
- 2 яйца;
- 2 ст.л. муки;
- 0,5 ч.л. куркумы;
- соль, перец по вкусу.
Для начинки:
- 300 г мяса;
- 300 г шампиньонов;
- 1-2 луковицы;
- 2 ст.л. сметаны;
- 0,5 ст.л. муки;
- соль, черный молотый перец по вкусу.
Для соуса:
- 1 луковица;
- 3-4 шт. шампиньонов;
- 1 ст.л. сметаны;
- 100-150 мл молока;
- 0,5 ст.л. муки;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать куриную грудку. Но для этого рецепта можно выбирать любое мясо.
Мясо нужно обжарить на сковороде и тушить до готовности.
Пока мясо готовится, нужно нарезать шампиньоны и лук.
Треть лука добавляем на сковороду к мясу и жарим.
Затем добавляем четвёртую часть грибов. Все посолить и добавить черный молотый перец.
Затем к мясу и грибам добавляем несколько зубчиков чеснока. После того как чеснок отдаст свой аромат, убираем его.
В конце добавляем несколько ложек сметаны и муки. Все тщательно перемешать.
Теперь нужно сварить картошку. Затем вареный картофель натираем на мелкой терке.
Пока картофель натираете, время от времени нужно натирать лук, это нужно для того, чтобы картофель не менял свой цвет. В конце натираем чеснок. Добавить соль, немного куркумы и все тщательно перемешать.
Затем в картофель добавляем куриные яйца и муку, с расчетом на 1 килограмм картофеля два яйца и две ложки муки. Разогреваем сковороду. Также нужно натереть сыр.
На сковороду выкладываем картошку, делаем из нее блинчик. Жарить нужно с обеих сторон.
На середину выкладываем начинку, сверху добавляем тертый сыр, а затем накрываем начинку одной стороной деруна. Жарим так все деруны.
Когда все деруны пожарили, на сковороду выкладываем грибы и лук.
Когда их обжарили, нужно переложить все в кастрюлю, добавить сметаны с молоком и мукой.
Затем выкладываем деруны на противень, посыпаем сыром и запекаем в духовке при 180 градусах в течение 15 минут. Поливаем деруны соусом с грибами и подаем к столу.
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