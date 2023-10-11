Пирог из тертой картошки — видео

Вкусный пирог из картофеля: бюджетно и быстро
Очень удачный рецепт картофельного пирога. В нем не используется мука, понадобится только натертый картофель и еще несколько ингредиентов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- 4 картофеля;
- две сосиски;
- масло;
- 1 луковица;
- 1/2 перца;
- 2 яйца;
- черный перец;
- соль;
- 1 чайная ложка тимьяна;
- петрушка;
- сыр чеддар.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть картофель на крупной терке, перекладываем в глубокую емкость и заливаем водой.
Вода должна полностью покрыть картофель, это нужно для того, чтобы вышел весь лишний крахмал.
Далее берем две сосиски и нарезаем на небольшие кусочки.
На сковороде обжариваем сосиски и перекладываем на отдельную тарелку.
Одну луковицу нарезаем на полукольца и обжариваем несколько минут.
Половинку сладкого перца также нарезаем полукольцами и добавляем к луку на сковороде.
Поджаренные кусочки сосисок добавляем к луку и перцу. Немного жарим вместе, а потом перекладываем на отдельную тарелку.
В отдельную емкость разбиваем два куриных яйца, добавляем немного соли, перца и тмина.
Из картофеля сливаем всю воду. Яичную смесь добавляем к картофелю.
Небольшой пучок петрушки мелко нарезаем и добавляем к картошке. Все тщательно перемешать.
На разогретую сковороду кладем кусочек сливочного масла, далее выкладываем половину картофеля.
Теперь берем тертый сыр, посыпаем тертый картофель.
Сверху на сыр выкладываем сосиски с овощами.
Далее выкладываем вторую половинку натертого картофеля. Накрываем крышкой и оставляем на 10 минут.
Далее с помощью большой тарелки переворачиваем на другую сторону и также жарим еще минут 10.
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