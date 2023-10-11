Пирог из тертой картошки — видео

Сырой картофель. Фото: Freepik

Очень удачный рецепт картофельного пирога. В нем не используется мука, понадобится только натертый картофель и еще несколько ингредиентов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

4 картофеля;

две сосиски;

масло;

1 луковица;

1/2 перца;

2 яйца;

черный перец;

соль;

1 чайная ложка тимьяна;

петрушка;

сыр чеддар.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть картофель на крупной терке, перекладываем в глубокую емкость и заливаем водой.

Тертая картошка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Вода должна полностью покрыть картофель, это нужно для того, чтобы вышел весь лишний крахмал.

Картофель в воде. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее берем две сосиски и нарезаем на небольшие кусочки.

Две сосиски. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

На сковороде обжариваем сосиски и перекладываем на отдельную тарелку.

Жаренные сосиски. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Одну луковицу нарезаем на полукольца и обжариваем несколько минут.

Лук на сковороде. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Половинку сладкого перца также нарезаем полукольцами и добавляем к луку на сковороде.

Лук и перец. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Поджаренные кусочки сосисок добавляем к луку и перцу. Немного жарим вместе, а потом перекладываем на отдельную тарелку.

Лук, перец и сосиски. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В отдельную емкость разбиваем два куриных яйца, добавляем немного соли, перца и тмина.

Два яйца. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Из картофеля сливаем всю воду. Яичную смесь добавляем к картофелю.

Тертая картошка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Небольшой пучок петрушки мелко нарезаем и добавляем к картошке. Все тщательно перемешать.

Первый шар картофеля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

На разогретую сковороду кладем кусочек сливочного масла, далее выкладываем половину картофеля.

Тертый сыр. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь берем тертый сыр, посыпаем тертый картофель.

Начинка для пирога. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Сверху на сыр выкладываем сосиски с овощами.

Второй шар картофеля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее выкладываем вторую половинку натертого картофеля. Накрываем крышкой и оставляем на 10 минут.

Готовый пирог. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее с помощью большой тарелки переворачиваем на другую сторону и также жарим еще минут 10.

Кусочек пирога. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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