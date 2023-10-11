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Вкусный пирог из картофеля: бюджетно и быстро

11 октября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Пирог из тертой картошки — видео
Сырой картофель. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень удачный рецепт картофельного пирога. В нем не используется мука, понадобится только натертый картофель и еще несколько ингредиентов. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится: 

  • 4 картофеля;
  • две сосиски;
  • масло;
  • 1 луковица;
  • 1/2 перца;
  • 2 яйца;
  • черный перец;
  • соль;
  • 1 чайная ложка тимьяна;
  • петрушка;
  • сыр чеддар.

Способ приготовления 

Сначала нужно натереть картофель на крупной терке, перекладываем в глубокую емкость и заливаем водой. 

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Тертая картошка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Вода должна полностью покрыть картофель, это нужно для того, чтобы вышел весь лишний крахмал. 

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Картофель в воде. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее берем две сосиски и нарезаем на небольшие кусочки. 

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Две сосиски. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

На сковороде обжариваем сосиски и перекладываем на отдельную тарелку. 

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Жаренные сосиски. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Одну луковицу нарезаем на полукольца и обжариваем несколько минут. 

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Лук на сковороде. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Половинку сладкого перца также нарезаем полукольцами и добавляем к луку на сковороде. 

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Лук и перец. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Поджаренные кусочки сосисок добавляем к луку и перцу. Немного жарим вместе, а потом перекладываем на отдельную тарелку. 

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Лук, перец и сосиски. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В отдельную емкость разбиваем два куриных яйца, добавляем немного соли, перца и тмина. 

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Два яйца. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Из картофеля сливаем всю воду. Яичную смесь добавляем к картофелю. 

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Тертая картошка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Небольшой пучок петрушки мелко нарезаем и добавляем к картошке. Все тщательно перемешать. 

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Первый шар картофеля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

На разогретую сковороду кладем кусочек сливочного масла, далее выкладываем половину картофеля. 

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Тертый сыр. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь берем тертый сыр, посыпаем тертый картофель. 

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Начинка для пирога. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Сверху на сыр выкладываем сосиски с овощами. 

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Второй шар картофеля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее выкладываем вторую половинку натертого картофеля. Накрываем крышкой и оставляем на 10 минут. 

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Готовый пирог. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее с помощью большой тарелки переворачиваем на другую сторону и также жарим еще минут 10. 

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Кусочек пирога. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Ранее мы писали про рецепт завтрака за 15 минут из картофеля. Хрустящая картофельная лепешка на сковороде. Очень простой и быстрый рецепт, который оценят все любители хрустящей картошки. Этот рецепт намного проще, чем рецепт драников и дерунов. 

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