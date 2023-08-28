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Ці два фрукти здатні знизити артеріальний тиск: заява британського лікаря

28 серпня 2023 20:25
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Які фрукти потрібні гіпертонікам – що потрібно їсти, щоб знизити тиск
Людина, яка нарізає собі різні фрукти. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Британська лікарка-дієтологиня Сара Брюер розповіла про те, які фрукти можуть знизити ризик підвищеного артеріального тиску. За її словами, до раціону харчування потрібно додати два популярних фрукта, які допоможуть знизити ризик гіпертонії.

Про це повідомляє Express.

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Авокадо

Британська лікарка стверджує, що авокадо має у своєму складі маленьку кількість солей натрію та велику кількість калію, магнію, кальцію та вітаміну Е. Також цей фрукт містить багато олій, які є корисними для здоров’я. Справа в тому, що 30% м’якоті авокадо містить таку ж кількість мононенасичених жирів, як оливкова олія.

Авокадо
Авокадо, яке здатне знизити ризик гіпертонії. Фото: Freepik

"У сукупності ці властивості роблять авокадо ідеальною закускою для пацієнтів із гіпертонією. А якщо ви невеликий шанувальник такого фрукта, все одно можете пожинати плоди, замінивши олію олією авокадо", — стверджує Сара Брюер.

Також вона зазначила, що активне споживання авокадо здатне знизити рівень холестерину завдяки тому, що воно містить рослинні стероли, антиоксиданти та розчинну клітковину. Ці компоненти позитивно впливають на організм людини.

Банани

За словами британської лікарки, знизити ризик гіпертонії здатні також банани. Справа в тому, що до складу бананів входить калій, який здатний нейтралізувати поганий вплив натрію. Крім того, ця поживна речовина регулює об’єм рідини в організмі людини.

Бананы
Банани, які допомагають знизити риск гіпертонії. Фото: Freepik

"Якщо в ньому занадто багато води, зайва рідина в крові чинить додатковий тиск на стінки кровоносних судин. Дотримання здорової та збалансованої дієти — один із найкращих способів контролювати артеріальний тиск у домашніх умовах. Намагайтеся їсти не менш ніж п’ять порцій фруктів і овочів щодня та консультуйтеся з лікарем", — заявила також британська лікарка.

Що таке гіпертонія?

Гіпертонія — це дуже поширене та серйозне захворювання, через яке в людини можуть виникнути серцеві напади. Через такий стан кровоносні судини та важливі органи в організмі людини мають додаткове навантаження.

На жаль, велика кількість людей не знає, чи може в них підвищуватися артеріальний тиск. Тому британська лікарка стверджує, що важливо проводити профілактичні заходи, щоб не допустити підвищення тиску. 

Нагадаємо, ми писали про те, які популярні фрукти здатні зруйнувати зубну емаль. 

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