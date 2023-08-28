Какие фрукты нужны гипертоникам – что нужно есть, чтобы снизить давление

Человек, который нарезает себе разные фрукты. Фото: Freepik

Британский врач-диетолог Сара Брюэр рассказала о том, какие фрукты могут снизить риск повышенного артериального давления. По ее словам, в рацион питания нужно добавить два популярных фрукта, которые помогут снизить риск гипертонии.

Об этом сообщает Express.

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Какие фрукты снижают риск гипертонии?

Авокадо

Британский врач утверждает, что в составе авокадо маленькое количество солей натрия и большое количество калия, магния, кальция и витамина Е. Также этот фрукт содержит много масел, которые полезны для здоровья. Дело в том, что 30% мякоти авокадо содержит такое же количество мононенасыщенных жиров, как оливковое масло.

Авокадо, способное снизить риск гипертонии. Фото: Freepik

"В совокупности эти свойства делают авокадо идеальной закуской для пациентов с гипертонией. А если вы небольшой поклонник такого фрукта, все равно можете пожинать плоды, заменив масло маслом авокадо", — утверждает Сара Брюер.

Также она отметила, что активное потребление авокадо способно снизить уровень холестерина благодаря тому, что оно содержит растительные стеролы, антиоксиданты и растворимую клетчатку. Эти компоненты оказывают положительное воздействие на организм человека.

Бананы

По словам британского врача, снизить риск гипертонии способны также бананы. Дело в том, что в состав бананов входит калий, способный нейтрализовать плохое влияние натрия. Кроме того, это питательное вещество регулирует объем жидкости в организме человека.

Бананы, помогающие снизить риск гипертонии. Фото: Freepik

"Если в нем слишком много воды, лишняя жидкость в крови оказывает дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов. Соблюдение здоровой и сбалансированной диеты — один из лучших способов контролировать артериальное давление в домашних условиях. Старайтесь есть не менее пяти порций фруктов и овощей ежедневно и консультируйтесь с врачом", — заявила также британский врач.

Что такое гипертония?

Гипертония — это очень распространенное и серьезное заболевание, из-за которого у человека могут возникнуть сердечные приступы. Из-за такого состояния у кровеносных сосудов и важных органов в организме человека дополнительная нагрузка.

К сожалению, большое количество людей не знают, может ли у них повышаться артериальное давление. Поэтому британский врач утверждает, что важно проводить профилактические мероприятия, чтобы не допустить повышения давления.

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